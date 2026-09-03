Kibris Postasi: Капитан затонувшего у Кипра парома мог спасти пассажиров

Tекст: Мария Иванова

По предварительным данным следствия, у судна имелось повреждение, но оно все равно вышло в море, передает РИА «Новости».

«Подтверждение тому – видеозаписи и показания пострадавших. Опрошенные следователями эксперты сообщили, что катастрофу можно было предотвратить, если бы сразу после того, как вода начала наполнять паром, капитан немедленно развернул бы судно в порт и на медленной скорости вернулся в Гирне... однако капитан вместо этого не стал сбавлять скорость и продолжил движение», – пишет газета Kibris Postasi.

Суд продлил арест девяти фигурантам дела на восемь дней. Выяснилось, что капитан приобрел удостоверение в Гондурасе за 3,5 тыс. долларов, а его турецкий документ был просрочен. Кроме того, у владельца парома отсутствовали два важных международных сертификата, а директор компании оказался фиктивным лицом.

Крушение парома компании Filo Jet произошло 30 августа в 2,5 км от побережья Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв крушения парома у побережья Кипра выросло до девяти человек. Еще 19 человек, включая гражданку РФ, числятся пропавшими без вести. Власти также проверяют версию о столкновении судна с неизвестным объектом и ждут результатов расшифровки черных ящиков.

Премьер-министр частично признанного государства отстранил от должности министра транспорта Эрхана Арыклы.

Капитан затонувшего судна в числе первых покинул место трагедии.