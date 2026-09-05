Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские войска нанесли точный удар беспилотником по складу с дронами и боеприпасами, который украинские военные разместили в жилом массиве подконтрольного им Херсона. Расчет войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр» выявил и ликвидировал объект украинского подразделения «Птицы Мадьяра».

Боец с позывным «Механик» рассказал РИА «Новости» подробности операции. По его словам, противник намеренно прятал вооружение среди гражданской застройки.

«Украинские террористы разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь таким образом мирными жителями. В результате филигранно точного удара склад «Птиц Мадьяра» был полностью уничтожен, но никто из местных мирных жителей при этом не пострадал», – заявил военный. Видеозапись объективного контроля с разведывательного коптера подтверждает успешное выполнение задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа текущего года российские военные также уничтожили замаскированный цех по сборке беспилотников подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне.

Немногим ранее авиация нанесла сокрушительный удар бомбами ФАБ-500 по подземной базе этих операторов. А в июне артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали специалистов данного вражеского формирования на территории Донецкой Народной Республики.