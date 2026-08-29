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МАГАТЭ заявило о работе над созданием зоны прекращения огня у Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии добивается создания новой локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ.
«В этом контексте МАГАТЭ работает над созданием еще одной локализованной зоны прекращения огня, которая станет седьмым подобным соглашением, достигнутым Агентством с конца прошлого года, чтобы как можно скорее облегчить ремонт линии «Ферросплавная-1», – говорится в заявлении на сайте организации.
Успешное завершение ремонтных работ позволит восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции. До начала конфликта объект имел доступ к десяти внешним линиям электропередачи, уточнило МАГАТЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЗАЭС уже более недели работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, необходимых для поддержания ядерной безопасности.
Электростанция рискует остаться без электричества из-за нехватки внешнего питания и дизельного топлива, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В июне МАГАТЭ объявило о вступлении в силу локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС.