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Мужчина в Одессе застрелил мать и отца и забаррикадировался в квартире
В Одессе мужчина устроил стрельбу в квартире, убив родителей и ранив брата, пишут украинские СМИ.
После того как на место происшествия прибыли полицейские, стрелявший забаррикадировался внутри квартиры с оружием, передает ТАСС.
К зданию был направлен спецназ. Причины, побудившие мужчину открыть стрельбу, пока не установлены.
Как писала газета «ВЗГЛЯД», в апреле в Киеве мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе, перед нападением поджег собственную квартиру и застрелил пять человек.
В мае в Светловодске на Украине первый заместитель мэра открыл стрельбу в здании горсовета, есть раненые.
На Украине фиксируется резкий рост преступлений с использованием огнестрельного оружия. Ситуация серьезно обострилась после масштабной раздачи автоматов всем желающим в феврале 2022 года.