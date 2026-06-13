Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
При стрельбе в Киеве погибли двое иностранцев
Полиция Киева сообщила о гибели двух иностранцев в ходе перестрелки
Уличный конфликт из-за украденных денег на территории киевского гаражного кооператива привел к двойному убийству.
Инцидент произошел между выходцами с Кавказа, передает ТАСС.
Заместитель главы украинской Национальной полиции Андрей Небитов поделился подробностями происшествия на своей странице в Facebook* (соцсеть принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta* и запрещена в России).
«Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице – на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и положил обоих», – рассказал правоохранитель. Он добавил, что мотивом разборки стали деньги от краж, а победивший в схватке стрелок уже задержан.
На Украине фиксируется резкий рост преступлений с использованием огнестрельного оружия. Ситуация серьезно обострилась после масштабной раздачи автоматов всем желающим в феврале 2022 года. Глава МВД Игорь Клименко ранее подтверждал увеличение количества подобных правонарушений и прогнозировал дальнейшее ухудшение криминогенной обстановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце жительница Киева ранила соседа из пистолета из-за замечания о шуме.
Несколькими днями ранее неизвестный мужчина открыл огонь возле столичного жилого комплекса.
В апреле правоохранительные органы квалифицировали массовый расстрел людей в киевском супермаркете как террористический акт.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ