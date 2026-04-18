Киевский стрелок поджег квартиру перед убийством пяти человек

Tекст: Мария Иванова

Украинские следователи выяснили, что устроивший стрельбу житель столицы сначала поджег свою квартиру, а затем вышел на улицу с оружием, передает ТАСС.

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что преступник ранее привлекался к уголовной ответственности. По его словам, сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего.

Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил, что огонь велся из легального карабина. «У него было оружие - это карабин, он был зарегистрирован. В декабре прошлого года обратился в дозволительную систему с просьбой отстрелять оружие. Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку», – заявил министр.

Трагедия произошла в Голосеевском районе Киева. Злоумышленник застрелил четырех человек на улице, после чего укрылся в супермаркете, где убил еще одного и взял заложников. На попытки переговоров он не реагировал. В ходе спецоперации полиции преступник был ликвидирован. Жертвами инцидента стали пять человек, еще 15 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме магазина.

Количество пострадавших в результате стрельбы увеличилось до 15 человек.