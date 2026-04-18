Число пострадавших при стрельбе в Киеве выросло до 15 человек

Кличко сообщил о 15 пострадавших в результате стрельбы в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Количество пострадавших при стрельбе в Киеве увеличилось до 15 человек, передает РИА «Новости». Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил информацию о жертвах вооруженного нападения в Голосеевском районе города.

«Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До того медики госпитализировали десять раненых. По предварительной информации, в помещении супермаркета есть погибшие», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В субботу столичная полиция сообщила о неизвестном, открывшем огонь по людям. По данным Владимира Зеленского, в результате происшествия пять человек погибли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Позднее сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме магазина.

При уличной стрельбе пострадал один ребенок.