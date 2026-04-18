Мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла на улице, где злоумышленник открыл огонь по людям, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре человека. Изначально поступала информация лишь об одной жертве, сообщает украинское издание «Новости. Live».

После атаки стрелок попытался скрыться и забежал в супермаркет «Велмарт». Внутри он взял в заложники посетителей магазина. Здание немедленно оцепили сотрудники украинских силовых структур.

В ходе противостояния преступник применил неустановленное взрывное устройство. Из-за детонации в торговых залах начался сильный пожар.

Официальные органы пока не подтвердили детали происходящего, однако в Сети массово распространяются видеозаписи стрельбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Голосеевском районе Киева от пулевого ранения погиб местный житель.

В прошлом году во Львове вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в магазине.

В городе Хмельницкий украинский военнослужащий открыл стрельбу по посетителям торгового центра.