Мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева
Застрелив четырех человек на улице Киева, преступник забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников и спровоцировал взрывом сильный пожар, пишут местные СМИ.
Трагедия произошла на улице, где злоумышленник открыл огонь по людям, передает ТАСС. В результате инцидента погибли четыре человека. Изначально поступала информация лишь об одной жертве, сообщает украинское издание «Новости. Live».
После атаки стрелок попытался скрыться и забежал в супермаркет «Велмарт». Внутри он взял в заложники посетителей магазина. Здание немедленно оцепили сотрудники украинских силовых структур.
В ходе противостояния преступник применил неустановленное взрывное устройство. Из-за детонации в торговых залах начался сильный пожар.
Официальные органы пока не подтвердили детали происходящего, однако в Сети массово распространяются видеозаписи стрельбы.
