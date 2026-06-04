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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль связала кризис дипломатии с соцсетями
Бывший руководитель австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль заявила о серьезных изменениях в международной политике, связанных с переходом от содержательной переговорной работы к так называемой дипломатии соцсетей.
Она отметила радикальное смещение фокуса с содержательных двусторонних переговоров на медийное сопровождение, передает РИА «Новости».
«Произошел переход от понимания дипломатии как процесса к пониманию ее как события, фотосессии, рукопожатия, того самого Instagram*-формата», – сказала Кнайсль. Она выступила по видеосвязи на презентации немецкого издания своей книги «Реквием по Европе» 2 июня в посольстве России в Австрии.
По ее словам, достижение соглашений требует огромного терпения и времени. В прошлом специалисты детально прорабатывали тексты договоров и обсуждали каждую запятую, тогда как сегодня этот тяжелый труд все чаще заменяют показательные публичные акции.
На презентации издания присутствовали посол России Алексей Грозов и постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Мероприятие также посетили журналисты, соотечественники, представители общественных и академических кругов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза возобновить нормальный дипломатический диалог с Россией.
Бывший министр иностранных дел Австрии сравнила риторику европейских государств с предвоенными периодами двадцатого века.
Она указала на необходимость проведения значительной дипломатической работы до рукопожатия лидеров России и США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ