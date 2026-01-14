Кнайсль увидела в риторике Европы старые антироссийские схемы XX века

Tекст: Тимур Шайдуллин

Риторика европейских стран в отношении России сравнима с предвоенными периодами XX века, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире «Шоу Вована и Лексуса», передает ТАСС. Она указала, что в даже самых низкосортных австрийских таблоидах публикуются материалы о том, что Россия «слишком большая» и что жителей Татарстана, Бурятии и Якутии якобы нужно «освободить» от «российского колониализма».

«Этот язык вы могли слышать перед Первой мировой войной. Вы могли слышать его в 1930-е годы, и это заставляет меня дрожать. Это как будто они снова пробуют старую схему», – заявила Кнайсль.

По ее словам, сейчас ситуация напоминает опасную переломную линию, так как санкции против России и вооружение Украины не достигают целей. Она отметила, что на фоне отсутствия успехов и нежелания признать поражение Украины, европейские политики могут стремиться к дестабилизации ситуации, чтобы изменить ее в свою пользу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кнайсль отметила важность продолжающегося диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она отметила, что Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Евросоюза.

Кроме того, Кнайсль назвала выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса в Мюнхене важнейшей речью последних десятилетий.

В то же время она раскритиковала действия американских военных при задержании судна «Маринер».



