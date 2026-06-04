В Индонезии произошли семь извержений вулкана Семеру

Вулкан Семеру на острове Ява выбросил столб пепла высотой 800 метров

Tекст: Мария Иванова

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии зафиксировал семь извержений вулкана Семеру, передает ТАСС. Высота столба пепла достигла 800 метров над вершиной, что составляет 4 476 метров над уровнем моря.

Извержения сопровождались плотными выбросами белого и серого пепла, который распространился в южном и юго-западном направлениях. Специалисты рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров. Существует опасность выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его вершина находится на высоте 3 676 метров над уровнем моря. Он также считается самой высокой точкой острова Ява. Индонезийский архипелаг находится в тихоокеанском Огненном кольце, что обуславливает высокую сейсмическую активность региона, где расположено более 500 вулканов, из которых около 130 являются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на острове Ява произошли четыре извержения вулкана Семеру.

В начале того же месяца специалисты зарегистрировали девять мощных выбросов пепла.

Днем ранее вулканический столб поднялся на высоту почти пять километров над уровнем моря.