В Индонезии произошли четыре мощных извержения вулкана

На индонезийском острове Ява произошли четыре извержения вулкана Семеру

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере четыре новых извержения вулкана Семеру произошли в индонезийской провинции Восточная Ява, передает ТАСС.

Согласно заявлению Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны, пепел достиг высоты 900 метров над кратером вулкана, что составляет 4 576 метров над уровнем моря.

Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла серого цвета, который распространялся в западном направлении. В результате еще трех извержений Семеру пепел поднимался на высоту от 4,2 км до 4,4 км. В связи с этим вулканологи запретили жителям близлежащих районов и туристам приближаться к кратеру в радиусе пяти километров из-за риска выброса раскаленных камней.

Спасательные службы предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек. Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его высота составляет 3 676 метров над уровнем моря. Это также самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце. Из-за этого регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 являются действующими.

Днем ранее этот вулкан выбросил столб пепла на высоту почти пять километров над уровнем моря.