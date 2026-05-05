В Индонезии зафиксировали девять извержений вулкана Семеру

В Индонезии зафиксировали девять мощных извержений вулкана Семеру
В индонезийской провинции Восточная Ява произошла серия мощных извержений вулкана Семеру, сопровождавшихся выбросами плотных столбов пепла.
Как минимум девять извержений вулкана Семеру зарегистрированы на острове Ява, передает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Максимальная высота пепельного столба достигла 900 метров над кратером, что составляет более 4,5 километров над уровнем моря.
Выбросы белого и серого пепла распространялись в южном и юго-западном направлениях. Во время остальных восьми извержений облака пепла поднимались на высоту от 4,3 до 4,6 километров над уровнем моря. В связи с угрозой выброса раскаленных камней власти запретили местным жителям и туристам приближаться к вулкану ближе чем на пять километров.
Семеру является самой высокой точкой острова Ява и достигает 3 676 метров, занимая четвертое место по высоте среди вулканов Индонезии. Страна расположена в тихоокеанском Огненном кольце, зоне высокой сейсмической активности. Всего на территории островного государства находятся более 500 вулканов, около 130 из которых считаются действующими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров в ходе семи извержений.
В апреле на востоке острова Ява произошло мощное извержение этого же вулкана с выбросом пепла на высоту более шести километров.