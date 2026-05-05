В Индонезии зафиксировали девять извержений вулкана Семеру

В Индонезии зафиксировали девять мощных извержений вулкана Семеру

Tекст: Мария Иванова

Как минимум девять извержений вулкана Семеру зарегистрированы на острове Ява, передает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Максимальная высота пепельного столба достигла 900 метров над кратером, что составляет более 4,5 километров над уровнем моря.

Выбросы белого и серого пепла распространялись в южном и юго-западном направлениях. Во время остальных восьми извержений облака пепла поднимались на высоту от 4,3 до 4,6 километров над уровнем моря. В связи с угрозой выброса раскаленных камней власти запретили местным жителям и туристам приближаться к вулкану ближе чем на пять километров.

Семеру является самой высокой точкой острова Ява и достигает 3 676 метров, занимая четвертое место по высоте среди вулканов Индонезии. Страна расположена в тихоокеанском Огненном кольце, зоне высокой сейсмической активности. Всего на территории островного государства находятся более 500 вулканов, около 130 из которых считаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров в ходе семи извержений.

В апреле на востоке острова Ява произошло мощное извержение этого же вулкана с выбросом пепла на высоту более шести километров.