    Китайцы показали США альтернативу большой войне
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Иран заявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Центробанк объяснил резкий рост объема наличных денег на руках у россиян
    Трам рекомендовал Ирану прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    10 апреля 2026, 08:46 • Новости дня

    Вулкан Семеру в Индонезии выбросил шестикилометровый столб пепла

    На индонезийском острове Ява произошло мощное извержение вулкана Семеру

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке острова Ява проснулся один из крупнейших вулканов страны, засыпав окрестности плотным слоем пепла.

    Мощный выброс зафиксировали на наблюдательном посту за сейсмической активностью в провинции Восточная Ява, передает ТАСС

    Столб пепла поднялся на 2,5 тыс. метров над кратером, достигнув отметки 6176 метров над уровнем моря. Облако распространяется в юго-восточном направлении.

    Местные власти оперативно призвали жителей и туристов соблюдать предельную осторожность. Людям категорически запретили приближаться к горе в радиусе пяти километров из-за высокой угрозы выброса раскаленных камней.

    Семеру является четвертым по высоте вулканом Индонезии и возвышается на 3676 метров. Государство располагается в тихоокеанском Огненном кольце и включает 18 тыс. островов. Всего в регионе насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля на острове Ява зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру.

    В конце марта гора выбросила пепел на высоту более четырех километров.

    9 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.

    Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».

    Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.

    По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.

    Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.

    9 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    В России меняются правила перевода денег через СБП

    НСПК: Указание ИНН при переводах через СБП станет обязательным с 1 июля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

    Нововведение касается как переводов между физическими лицами, так и операций между юрлицами и физлицами, передает РИА «Новости». По словам Юркова, это позволит эффективнее противодействовать дропперству, поскольку ИНН крайне сложно изменить, в отличие от номера телефона, карты или паспорта.

    Юрков пояснил, что уникальность ИНН позволит проверять риски сразу в национальной платежной системе «Мир» и в СБП, а также развивать новые защитные инструменты, чтобы усложнить мошенникам обход ограничений.

    При этом клиентам банков не придется вводить никаких дополнительных данных – обязанность по указанию идентификационного номера налогоплательщика при совершении переводов и платежей через СБП возложена на кредитные организации. «Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"», – пояснила пресс-секретарь департамента безопасности НСПК Елена Бочарова.

    Ранее МВД предложило ввести лимит на переводы по NFC.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    9 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Пашинян допустил продажу Казахстану российской концессии на железные дороги Армении
    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии на армянские железные дороги представителям Казахстана, прибывшим в Ереван.

    Вопрос о возможной продаже российской концессии на управление армянскими железными дорогами Казахстану может быть поднят на переговорах в Ереване, передает «Интерфакс».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что не исключает обсуждение этого вопроса с казахстанской делегацией, однако отметил: «Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана».

    В Ереване с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В составе делегации также министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

    Железнодорожной системой Армении управляет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которая полностью принадлежит ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Концессионное соглашение между Арменией и РЖД действует с 2008 года, срок его составляет 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России передать право концессионного управления железными дорогами Армении третьей стране, дружественной России и Армении.

    9 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу потенциального захвата британскими властями.

    Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу их задержания британскими властями, передает «Коммерсантъ».

    По данным The Telegraph, операция прошла 8 апреля, а за российскими судами наблюдал военный корабль Британии, но вмешательства не последовало.

    Издание уточняет, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, шедших на запад к Плимуту. Universal, перевозящий сырую нефть, покинул Высоцк в январе и был внесен Британией в санкционный список летом 2025 года. Enigma, идущий под камерунским флагом в Турцию, также под санкциями – на этот раз с мая прошлого года.

    В тот же день через Ла-Манш также прошли еще два российских танкера из санкционного списка – Desert Kite под флагом Гамбии и Kousai из Сьерра-Леоне, они двигались в противоположном направлении. Аналитики отмечают, что с января через британские воды прошло более 300 судов российского «теневого флота», в который входит около 700 судов, перевозящих почти 40% российского нефтяного экспорта. Из них 544 находятся под санкциями Британии.

    В конце марта премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать такие суда при проходе через территориальные воды страны, надеясь, что это вынудит танкеры выбирать более длинные маршруты. Российское посольство назвало эти меры «взрывоопасными» и раскритиковало инициативу Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах.

    Британское правительство включило одиннадцать нефтяных танкеров в антироссийский санкционный список.

    Королевские ВМС ранее отследили проход фрегата «Адмирал Григорович» через пролив Ла-Манш.

    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 12:14 • Новости дня
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг конфликта с Ираном вынуждает главу Белого дома Дональда Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы о сокращении американского присутствия в Европе беспочвенны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о недовольстве американского лидера европейскими членами альянса.

    «Сейчас между США и Европой идет трансатлантическая «игра в наперстки» вокруг Ормузского пролива. Американская сторона сама не способна его разблокировать, ее военные корабли, в том числе эсминцы класса «Эрли Берк» рискуют быть затопленными иранскими минами, безэкипажными катерами и противокорабельными ракетами. Поэтому Белый дом хочет втянуть в инициативу страны Европы, которые все понимают и не спешат включаться в процесс», – заметил американист Малек Дудаков.

    «Ситуация вынуждает Трампа ужесточать риторику в адрес европейских стран. Но его угрозы вывести США из НАТО абсолютно беспочвенны – для этого потребуется одобрение Сената или соответствующий акт Конгресса. Законодатели попросту не одобрят эту идею, идущую вразрез с американскими интересами», – продолжил спикер.

    «Если говорить о сокращении американского военного присутствия в Европе, то это теоретически возможно, но реализация такого плана займет не один год. Что до тарифных угроз, то и они почти бессмысленны, возможности Трампа по этому направлению сейчас ограничены, а введенные им ранее пошлины были отменены Верховным судом», – напомнил аналитик.

    «В конечном счете, думаю, Европа, зависящая от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, согласится платить деньги различным прокси-структурам в Пакистане или Индии, чтобы вновь обеспечивать себе судоходство. Реагировать же на давление США европейские члены НАТО не видят смысла», – подчеркнул он. «Европейские страны полагают, что «пересидели» Трампа. Через полгода произойдут выборы в Конгресс, на которых, скорее всего, победит демократическая партия. Президент США превращается в «хромую утку», – резюмировал Дудаков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте после закрытой встречи в Вашингтоне заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп был «явно разочарован» отказом союзников США присоединиться к войне против Ирана, сообщает The Guardian. После встречи Рютте отказался прямо ответить, поднимал ли Трамп вопрос о выходе США из НАТО из-за войны с Ираном, но охарактеризовал разговор как «очень откровенную и открытую» дискуссию между «двумя хорошими друзьями».

    Рютте в беседе признал, что некоторые страны НАТО не оказали США полноценной помощи, но уточнил, что большинство европейских стран выполнили обязательства перед американской стороной. Также он напомнил о ценности Европы в плане размещения баз и обеспечения логистики.

    Сам Трамп перед встречей назвал альянс «бумажным тигром» и предположил, что США могут рассмотреть возможность выхода из него. Разочарование главы Белого дома вызвано игнорированием членами НАТО призыва Вашингтона о военной помощи для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Однако после встречи с Рютте Трамп заявил: «НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам». Он также напомнил, что его недовольство альянсом «началось» с противодействия европейских стран американскому захвату Гренландии.

    Кроме того, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по мнению Трампа, оказали неблагоприятное воздействие на США и Израиль во время войны с Ираном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

    Предложение предполагает вывод американских войск из стран-членов НАТО, которые не оказали поддержку военным действиям против Ирана, и их размещение в странах, помогавших Вашингтону. Газета ВЗГЛЯД объясняла, за счет чего Тегеран выдержал натиск США и Израиля.

    9 апреля 2026, 13:19 • Новости дня
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит теракты против российских судов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил военно-дипломатический источник.

    Киев при содействии норвежских военных специалистов готовит теракты против российских судов в северных морях, передает ТАСС.

    По данным военно-дипломатического источника, речь идет о планах по проведению акций против судов, которые следуют морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины уничтожать российские корабли.

    Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о рисках прямых атак Запада на морскую инфраструктуру России.

    Служба внешней разведки предупредила о подготовке украинскими спецслужбами подрыва иностранного судна на Балтике.

    9 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса рассмотреть участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив.

    По его словам, уже сформирована «коалиция в составе уже 34 стран», которая обсуждает меры по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив.

    Рютте отметил, что рассматриваемые шаги станут лишь первым этапом, и подчеркнул, что НАТО готово подключиться к этой работе, если сможет принести реальную пользу. Он заявил, что не видит причин, по которым альянс не должен оказывать такую поддержку, передает ТАСС.

    Генсек напомнил, что участие НАТО требует согласия всех союзников, поэтому решения будут приниматься постепенно и поэтапно. При этом он подчеркнул, что любая конструктивная роль альянса в Ормузском проливе, по его мнению, стала бы положительным развитием ситуации.

    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив после нарушений перемирия из-за ударов Израиля по Ливану.

    Лидеры стран ЕС и Канады заявили о планах обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США через генсека НАТО Марка Рютте потребовал от союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в этом регионе.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    9 апреля 2026, 10:49 • Новости дня
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики

    Tекст: Мария Иванова

    Новые данные с океанских буев подтверждают, что важнейшая система течений, формирующая мягкий климат Европы, стремительно ослабевает и может полностью остановиться.

    Анализ показаний глубоководных датчиков в западной части Атлантического океана выявил беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), сообщает New Scientist.

    Эта система течений переносит теплую соленую воду из Мексиканского залива на север, обеспечивая более мягкие температуры в Западной Европе по сравнению с Канадой или Россией.

    «Атлантическая циркуляция ослабевает на западной границе, и мы используем данные с нескольких широт океанического бассейна, чтобы подтвердить, что такой сигнал согласуется с ситуацией во всей Северной Атлантике», – заявил руководитель исследования Цяньцзян Син из Университета Майами.

    Система датчиков RAPID-MOCHA, установленная в 2004 году между Багамскими и Канарскими островами, показала снижение потока АМОЦ примерно на 90 тыс. кубических метров воды в секунду ежегодно. В результате с 2004 по 2023 год циркуляция ослабла почти на 10%. Дополнительные измерения у берегов США и Канады подтвердили эту тенденцию с высокой точностью.

    По мнению специалистов, причиной замедления является таяние ледникового щита Гренландии. Пресная вода разбавляет плотную соленую воду АМОЦ, из-за чего она медленнее опускается на дно. Ученые предупреждают, что остановка течений может привести к резкому похолоданию зим в Европе и нарушить режим муссонов в Азии и Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские ученые предсказали снижение скорости Антарктического циркумполярного течения на 20% к 2050 году.

    Ранее климатологи направили лидерам стран Северной Европы открытое письмо об угрозе коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

    Прошлым летом специалисты зафиксировали рекордную скорость охлаждения экваториальной части Атлантического океана.

    9 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

    «Горькое известие потрясло сегодня наш театр: на 75-м году ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина», – говорится в сообщении на сайте театра.

    В театре уточнили, что артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

    Виктор Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году и с 1979 года был ведущим актером Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    В марте заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни.

    В Дагестане и Чечне объявлена ЧС федерального уровня из-за паводка
    Эксперт: Идея Пашиняна о передаче армянской железной дороги вредит Еревану
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Сийярто назвал встречу Зеленского с закарпатскими венграми политическим театром
    Вице-премьер Григоренко сообщил о пятикратном снижении проверок бизнеса
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайцы показали США альтернативу большой войне

    В КНР прибыла с визитом глава Гоминьдана - партии, стараниями которой Тайвань когда-то ушел в свободное плавание. Этим «рукопожатием через пролив» Китай отвечает западной пропаганде, которая предсказывают большую войну за остров уже в следующем году. К сожалению, хотя Пекин выбирает мир, большая война все-таки реальна. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

