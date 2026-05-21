Бывший замминистра обороны Афганистана признался в убийстве матери и дочери
Бывший заместитель министра обороны и командующий 203-м армейским корпусом «Гром» при республиканском правительстве генерал Шаур Голь Паштун арестован в Кабуле по обвинению в убийстве, сообщает афганское агентство Khaama press.
Военачальника обвиняют в лишении жизни 35-летней женщины и ее 19-летней дочери. Подозреваемый уже дал признательные показания.
Задержание прошло в прошлую пятницу. «Бывший военачальник был задержан в 17-м муниципальном округе Кабула, его дело будет передано судебным органам после завершения расследования», – заявил пресс-секретарь столичного управления полиции Халид Дзадран.
Тела погибших нашли на прошлой неделе внутри швейной мастерской в западной части города. Точные мотивы совершенного преступления пока остаются неизвестными. Известно, что в 2023 году задержанный генерал официально присягнул на верность новому режиму талибов.
