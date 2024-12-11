Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при теракте в Кабуле
Al Jazeera: Министр по делам беженцев в правительстве талибов Халил Хаккани погиб в результате взрыва в центре Кабула
Министр по делам беженцев Афганистана Халил ур-Рахман Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула, подтвердил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
Министр по делам беженцев Халил ур-Рахман Хаккани, входящий в правительство, сформированное движением «Талибан*», погиб при взрыве в Кабуле, передает ТАСС.
Взрыв произошел в здании министерства, расположенном в центре Кабула.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у нефтяного хранилища в Кабуле произошел взрыв, когда подорвалась машина, ранее здание МИД Афганистана пытался подорвать террорист-смертник, и при взрыве в военном аэропорту Кабула погибли люди.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ