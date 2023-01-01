При взрыве в военном аэропорту Кабула погибли люди

Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных

Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ

Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.

Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».

По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.

«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.

Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.