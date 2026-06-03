  • Новость часаЗахарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево «охотой на людей»
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    16 комментариев
    3 июня 2026, 09:57 • Новости дня

    Сальдо назвал «чистым террором» атаку на автобус в ДНР

    Сальдо назвал сознательным убийством и террором атаку на автобус в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Удар ВСУ по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиеве ДНР является сознательным убийством и террором, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, удар Вооруженных сил Украины по гражданскому транспорту в Енакиеве является сознательным убийством, передает ТАСС.

    «Никакой военной целесообразности в атаке на автобус в тылу быть не может. Это чистый террор», – сказал Сальдо.

    Председатель правительства ДНР Андрей Чертков также осудил атаку, назвав ее циничной и бесчеловечной. По его словам, ранним утром вражеский дрон ударил по спящим людям, в результате чего семь человек погибли и многие получили ранения. На месте трагедии фрагменты поврежденного транспортного средства разбросало на десятки метров.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семи человек при ударе украинского беспилотника по автобусу в Енакиево.

    Врачи госпитализировали десять пострадавших пассажиров в состоянии средней степени тяжести.

    Специальные детекторы зафиксировали над местом трагедии в ДНР дроны-разведчики.

    2 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили крупные украинские предприятия по производству авиационных двигателей и комплектующих для беспилотников.

    Отечественные военные нанесли сокрушительный урон промышленным объектам на Украине, передает «Интерфакс».

    Главными целями стали мощности, обеспечивающие противника авиационной техникой и дальнобойным вооружением. «В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич»», – говорится в официальном заявлении Министерства обороны.

    Кроме того, в Днепропетровской области высокоточными ударами было уничтожено предприятие компании Fire Point. В военном ведомстве уточнили, что этот завод занимался выпуском деталей для ударных дронов и ракет, а также выполнял функции логистического центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Запорожья сообщили о повреждении объектов промышленной инфраструктуры после ночных взрывов.

    Военный эксперт Борис Рожин подтвердил серьезные разрушения на заводе «Мотор Сич». В феврале прошлого года российские войска поразили цех сборки беспилотников на этом предприятии.

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    2 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Ковальчук: Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске

    Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Брянске
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки торгового центра в Брянске с использованием беспилотника, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «На парковку ТЦ «Аэропарк» в городе Брянске упал БПЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем канале в Max.

    Повреждений инфраструктуры и жертв среди мирного населения удалось избежать. Территория вокруг места падения оцеплена, на месте работают специалисты.

    В конце мая мирный житель Брянской области погиб в результате массированного удара ВСУ. Ранее украинский беспилотник ранил двоих мирных жителей в селе Воронок. В те же дни другой вражеский дрон убил пассажирку гражданского автомобиля в Севске.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

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    2 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    Зеленский подсчитал ударившие по Киеву ракеты и беспилотники
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар возмездия по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар возмездия Вооруженных сил России, передает Lenta.ru.

    «Под ударами также оказались Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам украинского лидера, в ночь на 2 июня российская сторона применила для атаки свыше 600 беспилотников и 73 ракеты. В связи с этим Зеленский в очередной раз обратился к США с просьбой предоставить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц назвал пораженные массированным ударом промышленные и военные объекты на Украине.

    В конце мая украинский лидер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном последствия предыдущей ночной атаки на Киев.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    2 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине

    Военкоры перечислили пораженные ВС России заводы и инфраструктуру на Украине

    Военкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине
    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по ряду промышленных, энергетических и инфраструктурных объектов на Украине, серьезно повредив заводы «Укроборонпром» в Киеве и «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Max сообщил, что в Киеве удары пришлись по рекрутинговому центру № 8041, заводу «Укроборонпром», бетонному заводу «Дарницкий», автомобильной мастерской завода «Маяк», складу «Нова Пошта» № 17, промзоне на улице Васильковская, складам логистического центра «Вишневое» на окраине города, а также по заводам «Эсмаш» и «Генератор».

    По словам Рожина, под улар попали газоперерабатывающий завод в Полтавской области, Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области, завод «Мотор Сич» в Запорожье, трансформаторный завод «Запорожтрансформатор» в Запорожье и троллейбусное депо ЮМЗ в Днепре. При этом автор подчеркивает, что список явно не полный и не учитывает удары по объектам в Гостомеле и нефтебазе в Ровно.

    По оценке военкора, «уже очевидно, что это был один из самых болезненных ударов для противника за прошедший год».

    Vассированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, включая Дергачи и завод ПАКС.

    Военкоры сообщили о масштабной ночной атаке с применением сотен ракет и беспилотников по стратегическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    2 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    Минобороны: ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве

    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ответ на террористические атаки киевского режима, включая удар по Старобельску, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонной промышленности и инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Среди них объединение «Абрис ПТ», завод «Маяк» и компания «УкрСпецэкспорт». Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода имени Омельченко и предприятия «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения компании Fire Point, а также логистический центр.

    Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. В частности, поражены Харьковское государственное авиационное предприятие и Шосткинский завод «Звезда». Кроме того, атакована инфраструктура шести военных аэродромов в различных регионах Украины.

    Напомним, дроны «Герань» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА под Харьковом.

    Ранее Кремль прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву.

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    2 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Захарова назвала атаку на турецкое судно в Черном море «форменным разбоем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми прибрежными государствами.

    Захарова заявила, что «разбойное нападение» ВСУ на турецкое судно в Черном море должно быть осуждено всеми государствами, стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, передает ТАСС.

    «Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», – сказала Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает инцидент как теракт и ожидает, что все государства Черноморского региона дадут ему четкую и публичную оценку. Она отметила особую ответственность прибрежных стран за безопасность судоходства в акватории.

    Ранее в Черном море беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы, в результате чего два члена экипажа получили ранения.

    До этого Турция выразила озабоченность послу Украины из-за атак ВСУ в Черном море.

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    3 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    Над местом удара по автобусу Москва – Симферополь заметили дроны-разведчики
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные детекторы обнаружили беспилотные аппараты разведывательного типа над центром города Енакиево, где украинские войска атаковали пассажирский транспорт.

    Над местом удара Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу Москва – Симферополь зафиксированы дроны-разведчики, передает ТАСС. Информацию об обнаружении беспилотников подтвердил источник с места трагедии в ДНР.

    Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что украинские войска атаковали пассажирский транспорт ударным БПЛА. По предварительным данным, жертвами инцидента стали семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.

    В Минздраве России уточнили, что десять пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что по факту атаки на автобус возбуждено уголовное дело о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о семи погибших при ударе беспилотника по этому автобусу.

    Накануне жертвой атаки украинских дронов в республике стал один мирный житель.

    В мае из-за ударов БПЛА в регионе погиб шестнадцатилетний подросток.

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    3 июня 2026, 07:19 • Новости дня
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    Удар украинского дрона по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево стали семь человек, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Украинские войска нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Москва – Симферополь, указал Пушилин в Max.

    По предварительным данным, в результате атаки в Енакиево погибли семь гражданских лиц, еще 11 получили ранения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак беспилотников в ДНР погиб один мирный житель. В конце мая жертвами ударов украинских дронов по населенным пунктам республики стали семь человек.

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    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

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    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

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    3 июня 2026, 06:05 • Новости дня
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    ВСУ начали отступать из Константиновки
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование перебросило часть личного состава из города Константиновка в ДНР на более защищенные позиции, сообщил источник в силовых структурах.

    Украинская армия перебросила часть своих сил из Константиновки на вторую линию обороны, сказал собеседник ТАСС.

    «Из-за сложившейся в Константиновке оперативной обстановки противник вывел часть своих подразделений из города. Кого-то бросили на вторую линию обороны, кого-то – для закрытия брешей на сложных участках в окрестностях города», – пояснил он.

    Уточняется, что передислокация затронула наиболее напряженные участки фронта вблизи населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее российские войска взяли Константиновку в малое кольцо. В середине мая спецназ ФСБ уничтожил в городе четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

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    3 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Власти заявили о способности выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    Власти заявили о способности выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские предприятия сейчас могут выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    По его словам, в 2023 году такое количество производилось за месяц, пишет «Коммерсантъ».

    «СВО окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач», – сообщил он.

    Он отметил, что за последние годы сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Существенно выросли потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, параллельно увеличились их выпуск и номенклатура. Поставка всех востребованных позиций, по словам вице-премьера, идет в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа.

    Говоря о беспилотных системах, Мантуров указал на развитие российских наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых уже включает более 100 модификаций. Безэкипажные катера и наземные боевые роботы, подчеркнул он, стали неотъемлемой частью решения задач в зоне специальной военной операции. В этих разработках применяются технологии с элементами искусственного интеллекта, помехозащищенная связь, расширяются возможности использования традиционных боеприпасов и авиационных средств поражения, при этом продолжается работа над масштабированием производства, повышением качества и снижением стоимости.

    По его словам, поиск и поддержка технических решений опираются на институты развития и профильные фонды. Так, Фонд перспективных исследований оказывает поддержку гражданским предприятиям и малым технологическим компаниям. Сейчас реализуется более 100 проектов, и помощь фонда позволяет доводить идеи разработчиков до стадии готового изделия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров сообщил о выпуске в России миллионов беспилотников и превосходстве поставок дронов на фронт над украинскими.

    Мантуров заявлял о ежемесячном производстве в стране сотен тысяч оптоволоконных дронов.

    Президент Владимир Путин в апреле заверил в наращивании выпуска FPV-дронов и сообщил о ежедневных поставках около 4 тыс. таких аппаратов на передовую.

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    3 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    Местным жителям начали приходить соответствующие уведомления от РСЧС. «Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – приводит РИА «Новости» текст СМС-сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.

    В петербургском аэропорту Пулково действуют ограничения на функционирование воздушной гавани.

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    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Скорое возобновление войны за Иран выглядит неизбежным

    Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм. Даже если перемирие после такого выживет, «сделкой», на которую президент США Дональд Трамп планировал выйти «за неделю», больше не пахнет. Пахнет только новой большой войной. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз, опасные дни, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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