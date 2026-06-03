130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.0 комментариев
Сальдо назвал «чистым террором» атаку на автобус в ДНР
Сальдо назвал сознательным убийством и террором атаку на автобус в ДНР
Удар ВСУ по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиеве ДНР является сознательным убийством и террором, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, удар Вооруженных сил Украины по гражданскому транспорту в Енакиеве является сознательным убийством, передает ТАСС.
«Никакой военной целесообразности в атаке на автобус в тылу быть не может. Это чистый террор», – сказал Сальдо.
Председатель правительства ДНР Андрей Чертков также осудил атаку, назвав ее циничной и бесчеловечной. По его словам, ранним утром вражеский дрон ударил по спящим людям, в результате чего семь человек погибли и многие получили ранения. На месте трагедии фрагменты поврежденного транспортного средства разбросало на десятки метров.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семи человек при ударе украинского беспилотника по автобусу в Енакиево.
Врачи госпитализировали десять пострадавших пассажиров в состоянии средней степени тяжести.
Специальные детекторы зафиксировали над местом трагедии в ДНР дроны-разведчики.