Сальдо назвал «чистым террором» атаку на автобус в ДНР

Сальдо назвал сознательным убийством и террором атаку на автобус в ДНР

Tекст: Вера Басилая

По словам Сальдо, удар Вооруженных сил Украины по гражданскому транспорту в Енакиеве является сознательным убийством, передает ТАСС.

«Никакой военной целесообразности в атаке на автобус в тылу быть не может. Это чистый террор», – сказал Сальдо.

Председатель правительства ДНР Андрей Чертков также осудил атаку, назвав ее циничной и бесчеловечной. По его словам, ранним утром вражеский дрон ударил по спящим людям, в результате чего семь человек погибли и многие получили ранения. На месте трагедии фрагменты поврежденного транспортного средства разбросало на десятки метров.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семи человек при ударе украинского беспилотника по автобусу в Енакиево.

Врачи госпитализировали десять пострадавших пассажиров в состоянии средней степени тяжести.

Специальные детекторы зафиксировали над местом трагедии в ДНР дроны-разведчики.