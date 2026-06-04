  • Новость часаПри ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России
    В администрации Путина призвали отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом
    Посол обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    Генсек НАТО не позволил Зеленскому пожаловаться на США
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    Госдеп США заявил об угрозе эскалации на Украине
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    Конгресс США одобрил голосование по новым санкциям против России
    Трамп решил возродить американскую угольную промышленность
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    30 комментариев
    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

    Комментарии (5)
    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

    Комментарии (18)
    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Комментарии (7)
    3 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении

    СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    @ Armen Manukov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.

    «По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.

    В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.

    Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.

    Комментарии (9)
    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Суд Москвы отклонил заявления Euroclear по иску Центробанка

    Суд Москвы отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не удовлетворил требования бельгийского депозитария Euroclear о приостановлении исполнения судебных актов по иску Банка России.

    Апелляционный суд отказал Euroclear в заявлениях по исполнению судебных актов по иску ЦБ России.

    «Отказать в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта», – говорится в решении суда, которое приводит «Интерфакс».

    Депозитарий 29 мая пытался добиться приостановки исполнения решений арбитражного суда первой инстанции, а также подавал жалобу на немедленное исполнение вердикта по иску регулятора.

    Жалоба была направлена в Арбитражный суд Москвы, однако ее детали остаются неизвестными из-за закрытого формата заседаний. Ранее, 26 мая, инстанция удовлетворила просьбу ЦБ о немедленном исполнении решения, а 15 мая полностью поддержала иск Банка России к бельгийской компании.

    Иск был подан в декабре 2025 года. Центробанк объяснял свои требования ущербом от незаконных действий Euroclear и планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке и передаче российских активов третьим лицам. Регулятор оценил убытки в 200,1 млрд евро, что эквивалентно 18,173 трлн рублей.

    В середине мая Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро компенсации.

    Позже инстанция удовлетворила заявление Банка России о немедленном исполнении данного решения.

    В конце мая бельгийский депозитарий подал апелляцию на определение о взыскании убытков.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН

    Politico сообщило о жесткой борьбе Германии и Австрии за место в СБ ООН

    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за право занять кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2027 по 2028 год.

    Германия, Австрия и Португалия претендуют на два места непостоянных членов в Совете Безопасности ООН, голосование по которым пройдет в среду, пишет Politico.

    Португалия, как ожидается, гарантированно получит одно из мест благодаря связям с португало- и испаноязычными государствами. Второе кресло оспаривают Берлин и Вена.

    «Голосуйте за нас именно потому, что мы не немцы», – заявил высокопоставленный австрийский дипломат. Вена делает ставку на статус малого, нейтрального государства, не входящего в НАТО, что дает ей преимущество в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Австрийцы также начали кампанию за место на несколько лет раньше немцев.

    Германия активно лоббирует свои интересы. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль провел в Нью-Йорке около 80 встреч с дипломатами, пытаясь заручиться поддержкой. Поражение станет серьезным дипломатическим провалом для канцлера Фридриха Мерца, который обещал восстановить лидерство Берлина в Европе. Исход голосования 191 члена ООН решит тайная процедура, при этом на выбор могут повлиять недавние заявления Мерца о международном праве и позиция Германии по конфликту на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рисковала лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за кандидатуры Анналены Бербок.

    Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ранее упал до 15% на фоне разногласий с Вашингтоном.

    Читатели немецкого портала Die Welt осудили политику главы правительства из-за планов вывода американских войск.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС начал поиски спецпредставителя для диалога с Россией

    Monde: Евросоюз начал поиски спецпредставителя для диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой, однако ряд стран сомневается в успехе этой инициативы, пишут французские СМИ.

    В европейских структурах активно ищут подходящего кандидата на роль главного дипломата на российском направлении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. «Идея назначения высокого представителя обсуждается в канцеляриях ЕС уже несколько недель», – отмечается в публикации.

    При этом представители некоторых стран, включая Францию, уверены в провале данного проекта. По их мнению, российская сторона откажется выстраивать конструктивный диалог с очередным европейским чиновником.

    В списках возможных переговорщиков значились бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре посланника.

    Между тем, ранее представители Драги опровергли слухи о предложении стать посредником. До этого президент России Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    В то же время, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности лично вести диалог с Москвой, однако ее имени нет в списках западных СМИ.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 01:34 • Новости дня
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    «Замечательная новость: все государства-члены ЕС дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Мы на шаг ближе к членству в ЕС», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico анонсировало старт первого этапа консультаций на 15 июня. Однако также сообщалось, что график открытия переговорного кластера  оставался неопределенным из-за позиции Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 00:22 • Новости дня
    Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

    Мадьяр: С Украиной достигнуто соглашение о правах венгров Закарпатья

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия и Украина достигли соглашения о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства», – приводит слова Мадьяра ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинские власти обязались внедрить согласованные меры в национальное законодательство. При выполнении данных обязательств Будапешт одобрит открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт назвал выполнение одиннадцати требований по защите нацменьшинств обязательным условием для евроинтеграции Киева.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    Еврокомиссия: Энергокризис оставит без работы полмиллиона европейцев

    Tекст: Мария Иванова

    Эскалация ситуации на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоресурсы могут оставить без работы более полумиллиона граждан стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии (ЕК).

    Действия США и Израиля не способствуют завершению конфликта и продолжают давить на нефтяные котировки, передает ТАСС. Из-за этого в 2026 году под угрозой ликвидации окажутся до 560 тыс. рабочих мест в Европе.

    Согласно оценкам Еврокомиссии, наиболее сильный удар придется на такие ключевые секторы европейской экономики, как строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

    Снижение экономической активности уже вынудило власти ЕС пересмотреть в худшую сторону прежние прогнозы занятости. Если осенью прошлого года Еврокомиссия ожидала уровень безработицы в 5,9% в текущем году и 5,8% в следующем, то теперь показатель прогнозируется на уровне 6% в 2026 и 2027 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия спрогнозировала сохранение высоких цен на энергоресурсы вплоть до конца 2027 года.

    Еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные затраты европейских стран на топливо в 27 млрд евро.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 13:03 • Новости дня
    Энергокризис вынудил Запад отказаться от запрета перевозок российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные государства пересмотрели планы по введению полного эмбарго на морскую транспортировку российской нефти из-за глобальных проблем с доступом к энергоресурсам, сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

    Страны Запада лишились желания вводить полный запрет на морские перевозки нефти из России компаниями западных стран на фоне кризиса в Ормузском проливе, сообщил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью Euronews.

    «События в проливе однозначно поменяли все расчеты относительно энергетики. В настоящий момент все западные страны сталкиваются с проблемами с доступом к энергии по резонным ценам, цены выросли, есть недостаток предложения, в частности в сфере готовых продуктов – дизель, авиатопливо и так далее», – заявил европейский дипломат. По его словам, в текущих условиях нет стремления принимать дополнительные меры, способные ухудшить ситуацию.

    О’Салливан уточнил, что полный запрет на транспортировку российских углеводородов западными танкерами не войдет в 21-й пакет санкций. Эта тема также не будет подниматься на предстоящем саммите G7 в Эвиане, который пройдет с 15 по 17 июня, передает ТАСС.

    Изначально новые ограничения планировалось сделать ключевой частью 20-го санкционного пакета против России. Его должны были принять еще к 24 февраля, однако сроки сдвинулись на середину апреля из-за вето Венгрии. В итоге запрет на нефтеперевозки полностью исключили из документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцатый пакет санкций без запрета на морские поставки российской нефти.

    Брюссель отложил рассмотрение полного эмбарго на фоне напряженности в Ормузском проливе.

    Лидеры европейских стран начали работу над 21-м пакетом ограничительных мер.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 600 долларам

    Стоимость газа на европейских биржах выросла до 591 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских торговых площадках увеличилась более чем на 3%, вплотную приблизившись к отметке 600 долларов за тысячу кубических метров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем поднялись на 3,1%, почти до 591 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 581 доллар, а к середине дня показатель достиг 590,9 доллара.

    Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Впервые с февраля 2023 года они превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле котировки снизились на 14%, примерно до 540 долларов.

    Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Исторический рекорд в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 20-х числах мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи отметки 620 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя неделю стоимость июньских контрактов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 550 долларов.

    На следующий день фьючерсы на крупнейшем распределительном центре региона вновь показали уверенный рост до 578 долларов.

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии предложений Запада по переговорщику

    Захарова сообщила об отсутствии серьезных кандидатур Запада для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны до сих пор не выдвинули ни одной значимой кандидатуры для ведения дипломатического диалога с Москвой на фоне многочисленных публичных заявлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    По ее словам, на данный момент ничего серьезного в виде каких-то предложений или хотя бы того, что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего серьезного внимания Россия не получала.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о дружеских отношениях с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эвентуальными дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Москвой.


    Комментарии (0)
    Главное
    Германия провалила выборы в Совбез ООН
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб
    Киев запросил у Берлина десятки ракет для Patriot
    Американский журналист попросил у Путина российское гражданство
    В ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ
    Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли - более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

    И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации