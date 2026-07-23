Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась

Tекст: Дарья Григоренко

Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.