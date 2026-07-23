  • Новость часаКлимов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

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    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    14 комментариев
    23 июля 2026, 12:01 • Новости дня

    Рубио назвал разговор с Лавровым «хорошим и честным»

    Рубио назвал разговор с Лавровым хорошим и честным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил прошедшие в Маниле переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, отказавшись раскрывать детали беседы.

    Рубио поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым. Встреча дипломатов состоялась в Маниле на полях 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН, передает ТАСС.

    «У нас был хороший и честный разговор. Но я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», – сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты инициировали данную встречу.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более получаса.

    Сергей Лавров предупредил американского коллегу о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

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    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Javier Rojas/ZUMA/Global Look Press

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    23 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшая группа «злонамеренных лиц» стремится спровоцировать вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией вопреки отсутствию общественной поддержки, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать эту войну», – подчеркнул журналист в беседе для подкаста East Meets West, передает РИА «Новости».

    При этом Карлсон обратил внимание на то, что массового общественного движения, выступающего за военное столкновение с Россией, в Соединенных Штатах не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией.

    Также журналист заявлял, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона.

    Весной прошлого года Такер Карлсон заявлял о поражении американской стороны в противостоянии с российской.

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    22 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Рубио: США являются единственной способной завершить конфликт на Украине страной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты выразили готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, считая себя единственным государством, способным положить конец боевым действиям, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул готовность Вашингтона содействовать мирному процессу, передает РИА «Новости».

    «Мы считаем, что сейчас, и россияне, думаю, с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат также добавил, что американская сторона по-прежнему открыта для конструктивного участия в урегулировании ситуации. По его словам, государство обязательно воспользуется подходящей возможностью для прекращения противостояния, если она представится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

    Для урегулирования ситуации политик потребовал от украинских властей определенных уступок.

    При этом Вашингтон отказался навязывать сторонам условия мирной сделки.

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    22 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров признался, что «носит у сердца» цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всегда носит при себе высказывания лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о саммите в Анкоридже.

    Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах признался, что хранит у сердца цитаты Путина и Трампа, касающиеся договоренностей на Аляске, передает ТАСС. «Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», – отметил министр.

    По его словам, российский лидер тогда подчеркнул, что Москва согласилась на предложенные американцами компромиссы не сразу, а по приезде на саммит. Путин выразил надежду, что достигнутые в августе прошлого года соглашения станут основой для урегулирования ситуации на Украине и улучшения двусторонних отношений.

    Лавров также напомнил слова Трампа об успешности встречи. Американский президент тогда сообщил о продуктивном диалоге и согласии по ключевым вопросам, отметив необходимость доработать лишь несколько деталей. На следующий день после саммита глава Белого дома назвал встречу на Аляске великой и успешной, подчеркнув общее решение приступить к разработке долгосрочного мирного договора.

    По мнению министра, высказывания обоих лидеров свидетельствуют о достижении согласия по главным проблемам. Лавров заключил, что Москва исходит из сохранения Вашингтоном приверженности предложениям, выдвинутым в ходе переговоров на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об актуальности американских инициатив по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин раскрыл суть термина «дух Анкориджа».

    Осведомленный источник сообщил о решении многих важных вопросов на саммите на Аляске.

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    22 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Рубио: Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен искать новые сферы для взаимодействия с Москвой, несмотря на серьезные разногласия из-за продолжающегося кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подтвердил готовность к диалогу с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что война на Украине во многом помешала России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим темам», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами в Маниле.

    Несмотря на трудности, американская сторона продолжает искать возможности для совместной работы. Глава Госдепартамента отметил, что обязательно затронет проблему украинского кризиса на грядущей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Помимо этого, руководители ведомств планируют обсудить еще несколько важных тем. Рубио предпочел не раскрывать детали повестки заранее, чтобы не навредить предстоящему переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил проведение очных переговоров с американским коллегой в Маниле в четверг.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с российским министром на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

    В прошлом месяце руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал некорректными слова представителя Вашингтона об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже.

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    23 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    Встречу Лаврова и Рубио инициировали США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио поступило от американской стороны, сообщил дипломатический источник.

    США выступили инициатором встречи, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что по протоколу работы прессы, две группы журналистов из России и США (по 10 человек) запустили в переговорную комнату. В этот момент Лавров и Рубио уже сидели за столом.

    Во встрече также принял участие американский посол в Индии Серджио Гор, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ней участвует заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио.

    До этого Рубио заявлял о возможности переговоров с Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

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    23 июля 2026, 05:36 • Новости дня
    WP: США рассматривают возможность удара по террористам в Мали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация якобы обсуждает атаку позиций связанных с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией и запрещена в России) боевиков в Мали, сообщили источники Washington Post

    Вашингтон изучает варианты нанесения удара по группировке «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» в Мали, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Данная организация признает себя частью «Аль-Каида».

    В случае положительного решения эта страна станет восьмой в списке государств, где президент США Дональд Трамп приказал нанести удары после начала второго срока», – отмечает издание.

    Среди высокопоставленных чиновников нет единого мнения по поводу атаки. За силовое решение выступает старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

    Прямое присутствие американских военных в Мали несет риск столкновения с российскими силами. Для предотвращения конфликтов между Москвой и Вашингтоном могут потребоваться меры, аналогичные тем, что применялись в Сирии.

    Неназванный представитель администрации США также заявил, что сотрудничество африканских стран с Россией якобы оказалось неэффективным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля бойцы российского Африканского корпуса совместно с армией Мали отразили масштабное нападение террористов.

    Месяцем ранее МИД России предупредил о высокой угрозе новых вооруженных вылазок боевиков.

    В апреле ведомство фиксировало потери среди российских специалистов в результате атак связанных с «Аль-Каидой» группировок.

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    22 июля 2026, 22:19 • Новости дня
    США разработали недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для борьбы с беспилотниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские разработчики готовят к выпуску новую малогабаритную ракету для комплекса Patriot, предназначенную специально для эффективного уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

    Соединенные Штаты разрабатывают недорогую ракету-перехватчик PAC-3 ACE для зенитно-ракетного комплекса Patriot, предназначенную для поражения беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    Стоимость одного такого боеприпаса может составить до одного млн долларов, пояснил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Ранее компания Lockheed Martin анонсировала создание новых перехватчиков, производство которых обойдется более чем в два раза дешевле по сравнению с существующими ракетами PAC-3 MSE, оцениваемыми примерно в четыре млн долларов за единицу. Выпуск новинки планируется наладить совместно с европейскими партнерами компании.

    «Очевидно стремление производителей современных средств ПВО-ПРО иметь в комплекте существующих ЗРК и ЗРС относительно дешевые при массовом производстве зенитные ракеты, адаптированные в первую очередь для поражения БПЛА», – подчеркнул Коротченко.

    Эксперт добавил, что применять нынешние ракеты комплекса Patriot против дронов нерационально из-за их высокой цены и низких темпов производства.

    Появление малогабаритного и недорогого боеприпаса стало ответом на изменение характера воздушных угроз. Подобное оружие адаптировано под особенности военных конфликтов, которые будут актуальны как минимум в течение ближайших 10-15 лет, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Lockheed Martin запланировала разработку более дешевой модели ракет для систем ПВО Patriot.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о финансовой нецелесообразности применения существующих перехватчиков против недорогих беспилотников.

    В прошлом году американская армия решила потратить более 1,3 миллиарда долларов на закупку боеприпасов для этих зенитных комплексов.

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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