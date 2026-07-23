Государства – это социальные организмы, и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.0 комментариев
Рубио назвал разговор с Лавровым «хорошим и честным»
Рубио назвал разговор с Лавровым хорошим и честным
Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил прошедшие в Маниле переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, отказавшись раскрывать детали беседы.
Рубио поделился впечатлениями от переговоров с Лавровым. Встреча дипломатов состоялась в Маниле на полях 59-й конференции министров иностранных дел стран АСЕАН, передает ТАСС.
«У нас был хороший и честный разговор. Но я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», – сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты инициировали данную встречу.
Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более получаса.
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