Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.10 комментариев
Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам
Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов
Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.
Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.
Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.