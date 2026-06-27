Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Мошенники похитили у пенсионера в Москве более 31 млн рублей
Мошенники под видом правоохранителей похитили у пенсионера 31,5 млн рублей
В Москве 89-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 31,5 млн рублей, заявили в столичной прокуратуре.
Лжесотрудники правоохранительных органов на протяжении шести месяцев вводили в заблуждение пожилого жителя столицы. Злоумышленник сообщил мужчине, что от его имени произведен перевод средств преступнику. После этого жертву уведомили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие.
Пожилой москвич согласился на сотрудничество, после чего курьер привез ему поддельные процессуальные документы и взял подписку о неразглашении.
«По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», – сообщили в столичной прокуратуре.
Преступники обещали вернуть все средства по окончании расследования. Мужчина осознал обман лишь тогда, когда не смог связаться со своим так называемым куратором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички 37 млн рублей.
В начале того же месяца другой пожилой житель столицы отдал злоумышленникам через курьеров более 71 млн рублей.
В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю пенсионерку на 40 млн рублей.