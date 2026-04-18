Зеленский: Пять человек погибли при стрельбе в Киеве

Зеленский: Вооруженный мужчина убил пять человек и ранил десять в Киеве

Tекст: Мария Иванова

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Сейчас известно о пяти погибших. По состоянию на текущий момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким жертв, передает РИА «Новости».

По информации Зеленского, в ходе операции удалось спасти четырех заложников. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался в киевском супермаркете с заложниками.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка при нападении.

Сотрудники полицейского спецназа КОРД ликвидировали злоумышленника в ходе штурма магазина.