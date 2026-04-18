Зеленский: Пять человек погибли при стрельбе в Киеве

Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.4 комментария
Зеленский: Вооруженный мужчина убил пять человек и ранил десять в Киеве
В Голосеевском районе украинской столицы вооруженный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего пять человек погибли и десять получили ранения.
«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Сейчас известно о пяти погибших. По состоянию на текущий момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким жертв, передает РИА «Новости».
По информации Зеленского, в ходе операции удалось спасти четырех заложников. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался в киевском супермаркете с заложниками.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о ранении ребенка при нападении.
Сотрудники полицейского спецназа КОРД ликвидировали злоумышленника в ходе штурма магазина.