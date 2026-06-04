В Калининграде задержали причастных к похищению человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

С ноября 2022 по январь 2026 года двое мужчин и одна женщина вместе с сообщниками обманывали граждан, имеющих право на социальные выплаты, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

Преступники реализовывали потерпевшим жилье, совершенно непригодное для жизни. На данный момент известно о пяти подобных эпизодах, а ущерб бюджету оценивается более чем в 5 млн рублей.

В марте 2023 года один из пострадавших калининградцев попытался обратиться в полицию. Узнав о его намерениях, двое злоумышленников жестоко избили мужчину и вывезли в безлюдное место.

Угрожая расправой над ним и его маленькой дочерью, они заставили жертву отказаться от подачи заявления. Сейчас трое подозреваемых задержаны силами полиции и Росгвардии, против них возбуждены уголовные дела, фигуранты находятся под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле следователи отдали под суд восьмерых калининградских преступников за отъем недвижимости у детей-сирот. В конце прошлого года правоохранители пресекли деятельность местной группы похитителей выплат участников спецоперации.