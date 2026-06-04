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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    30 комментариев
    4 июня 2026, 10:35 • Новости дня

    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли

    Климатологи из США выявили вторую влияющую на климат линию симметрии Земли

    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли
    @ Reid Wiseman/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили новую ось симметрии планеты, которая делит земной шар на две половины с одинаковой отражательной способностью и может влиять на климат.

    Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США нашли вторую линию симметрии Земли, проходящую вдоль 27-го градуса восточной и 153-го градуса западной долготы, пишет New Scientist. Ранее было известно лишь о почти равном альбедо Северного и Южного полушарий.

    Разделенные новой линией полушария практически идентичны по трем параметрам: альбедо при ясном небе, отражательной способности облаков и доле свободных от льда океанов. Эта закономерность сохраняется на протяжении 25 лет спутниковых наблюдений. «То, что убедило меня в нетривиальности симметрии восток-запад, – это три особенности: ее уникальность, ее постоянство и то, что мы называем признаком тройной симметрии», – заявил исследователь Цзяньхао Чжан.

    Ежегодные смещения оси тесно связаны с фазами Эль-Ниньо – глобальным климатическим явлением, зависящим от температуры воды в Тихом океане. Специалисты предполагают, что Эль-Ниньо может действовать как масштабный механизм регулировки, поддерживающий эту симметрию. В отличие от слабеющей северо-южной симметрии, восточно-западная в настоящее время остается стабильной.

    Если существуют механизмы, поддерживающие эту симметрию, открытие может повлиять на проекты в области геоинженерии. Попытки искусственно увеличить отражательную способность одного полушария могут быть сведены на нет глобальной обратной связью.

    Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли.

    Глава Росгидромета сообщил о грядущем потеплении в России в ближайшие десять лет.

    2 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    New Scientist сообщил о намеренных опечатках для доказательства авторства без ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    В цифровую эпоху авторы стали использовать опечатки и грамматические неточности, чтобы доказать непричастность нейросетей к созданию их текстов, отмечает New Scientist.

    Стремительное развитие искусственного интеллекта меняет представление о качественном письме, пишет New Scientist. В современных условиях слишком грамотный и отполированный текст часто вызывает подозрения в использовании нейросетей.

    «Они сказали, что текст хороший, но читается так, будто написан искусственным интеллектом», – поделилась подруга автора статьи. Ее профессионализм поставили под сомнение из-за слишком безупречного стиля изложения. Навыки, которые раньше свидетельствовали об уме и старании, начинают терять свою ценность.

    Проблема заключается в неспособности надежно выявлять сгенерированный контент. Исследования показывают, что ни люди, ни программы не могут точно отличить машинный текст от человеческого. Из-за этого многие университеты отказались от использования систем проверки на плагиат.

    В условиях неопределенности писатели и соискатели стали использовать человеческий фактор. Повторяющиеся слова или небольшие грамматические оплошности превратились в доказательство авторства.

    Рекрутеры даже советуют кандидатам оставлять одну намеренную опечатку в сопроводительном письме, чтобы подтвердить, что его писал живой человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, люди намеренно добавляют опечатки в тексты для доказательства своего авторства.

    Исследователи зафиксировали создание половины всех новых книг с помощью нейросетей.

    Пользователи интернета ввели специальную предупредительную маркировку «AI;DR» для сгенерированных искусственным интеллектом материалов.

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    4 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Ученые ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ

    Ученые ООН: Отказ от вежливости в промптах экономит энергию чат-ботов

    Ученые ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ
    @ Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исключение слов вежливости из запросов к искусственному интеллекту способно снизить энергопотребление нейросетей на четверть, сохранив колоссальные объемы электричества, отмечают ученые.

    Отказ от слов «пожалуйста» и «спасибо» при общении с нейросетями поможет сэкономить от 87 до 98 гигаватт-часов электроэнергии в год, сообщает New Scientist.

    Такого объема электричества хватило бы для обеспечения бытовых нужд 760 тыс. жителей стран Африки к югу от Сахары.

    «Мы не призываем грубить вашему ИИ. Но не попадайтесь в ловушку взаимодействия и не влюбляйтесь в него», – заявил представитель Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН Кавех Мадани.

    По его словам, лаконичные запросы уменьшают количество токенов, которые обрабатывает и генерирует языковая модель.

    В настоящее время искусственный интеллект потребляет около 20% энергии дата-центров, а в ближайшие годы этот показатель может удвоиться. К 2030 году только ИИ будет расходовать порядка 378 тераватт-часов ежегодно, что составит почти 3% мирового потребления электроэнергии.

    Специалисты также подчеркивают серьезную разницу в энергозатратах на различные задачи. Генерация одного изображения требует в 60 раз больше энергии, чем текстовый запрос, а создание сложного видео расходует в 8 тыс. раз больше электричества.

    Ранее ученые отмечали, что умные игрушки с искусственным интеллектом оказались опасными для детей.

    Власти Москвы дали рекомендации по эффективному общению с чат-ботами.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    Комментарии (0)
    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    2 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступление теплых солнечных дней нередко провоцирует обострение чувства одиночества и усиливает психологическое давление из-за необходимости постоянно демонстрировать радость, рассказала Daily Mail консультант Ханна Льюис из Compare My Health Insurance.

    По словам эксперта, в теплое время года многие начинают острее ощущать собственное одиночество. Это связано с тем, что социальные сети пестрят фотографиями чужого отдыха, создавая иллюзию всеобщего счастья. В результате человек сталкивается с внутренним давлением и необходимостью соответствовать навязанным стандартам.

    «Если вы чувствуете себя не так, как, по вашему мнению, «должны» чувствовать, это несоответствие может сделать плохое настроение более очевидным», – рассказала Льюис Daily Mail.

    Специалист порекомендовала отказаться от попыток искусственно вызывать у себя чувство благодарности или строить грандиозные планы. Гораздо эффективнее придерживаться привычного распорядка дня и меньше сравнивать свою жизнь с публикациями в интернете.

    Также важно поддерживать связь с близкими, которые могут тяжело переживать отсутствие компании.

    Увеличение продолжительности светового дня тоже способно незаметно повысить уровень стресса. Долгие вечера часто сдвигают время отхода ко сну, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне и может спровоцировать переутомление, предупредила специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала способ избежать разочарования после праздников. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Психолог объяснила ностальгию по временам ковида.

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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

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    2 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные водоемы достигли отметки в 15 градусов тепла, что в точности соответствует текущим температурным значениям на популярных южных курортах страны.

    По данным Гидрометцентра, в столичном регионе зафиксировано заметное потепление водоемов, передает ТАСС. «Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», – сообщил представитель ведомства. Аналогичные значения синоптики сейчас отмечают в море у берегов Сочи и Феодосии.

    Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева призвала горожан пока воздержаться от купания. Специалист пояснила, что безопасными условиями считаются температура воздуха от 20 градусов и воды не ниже 18 градусов. Врач также напомнила о строгом запрете на плавание в необорудованных местах.

    Метеорологи поделились актуальными данными и по другим курортным направлениям. В Евпатории вода достигла 14 градусов, в Алуште – 12 градусов. Самое теплое море зафиксировано в Анапе и Ейске, где вода прогрелась до 18 и 19 градусов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спасатели МЧС рекомендовали москвичам плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в центральных регионах к середине июня. В конце мая Гидрометцентр зафиксировал потепление воды на курортах Сочи до 16 градусов.

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    3 июня 2026, 06:48 • Новости дня
    Российские ученые: Микропластик переносит тяжелые металлы в организм человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крошечные частицы пластика способны накапливать ионы тяжелых металлов и доставлять их прямо в человеческий организм, создавая серьезную угрозу здоровью, выяснили российские исследователи из НовГУ (Новгородский государственный университет).

    Микропластик впитывает тяжелые металлы и выступает переносчиком токсичных веществ, рассказали исследователи «Газете.Ru».

    Ученые предупредили об увеличении производства пластика почти в три раза к 2060 году: с 460 млн тонн в 2019 году до 1,2 млрд тонн.

    В настоящее время перерабатывается лишь 9% пластиковых отходов, остальной мусор загрязняет окружающую среду, распадаясь на микрочастицы размером менее пяти миллиметров. Они встречаются повсеместно, включая океаны и горные вершины, и попадают в организм людей через еду и воздух. Особенно высокая концентрация микропластика зафиксирована в бутилированной воде.

    Самые мелкие фрагменты, размер которых не превышает микрометра, могут преодолевать защитный барьер между кровеносной системой и мозгом, повреждая клетки. В ходе экспериментов с синтезированными частицами полистирола ученые выявили, что их поверхность покрыта химическими группами, способными захватывать ионы металлов.

    Исследования показали, что более мелкие частицы активнее поглощают ионы меди и кадмия из-за большей площади поверхности относительно объема. Фрагменты размером менее 130 микрометров могут проникать в ткани, вызывая воспалительные процессы и выделяя токсины, что заставляет пересмотреть масштабы угрозы микропластика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МГУ выявили минимальное содержание микропластика в воде Москвы-реки. Австралийские ученые предупредили о риске развития деменции из-за попадания частиц полимеров в мозг.

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    3 июня 2026, 05:12 • Новости дня
    Microsoft представила квантовый чип для коммерческого квантового компьютера

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Microsoft представила топологический квантовый чип Majorana 2, который даст ей возможность представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании.

    «Сегодня Microsoft представила Majorana 2 – свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое», – приводит РИА «Новости» текст пресс-релиза.

    По данным корпорации, кубиты нового процессора способны удерживать квантовое состояние в 1 тыс. раз дольше, чем кубиты первого поколения. Это позволяет значительно повысить надежность вычислений и за счет этого сократить сроки выхода на рынок коммерческого квантового компьютера.

    Microsoft отмечает, что подобная система будет решать сложные задачи в сфере здравоохранения, продовольственного обеспечения, устойчивого развития и производства энергии. В компании связывают с Majorana 2 создание масштабируемых квантовых систем, ориентированных на реальные промышленные и научные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft представила первый в мире квантовый чип Majorana 1 на топопроводниках для создания компьютеров промышленного масштаба.

    Российские ученые завершили испытания первого в стране 70-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия.

    Эксперты криптовалютной отрасли ожидают, что мощные квантовые компьютеры смогут взломать защитный код биткоина уже к 2030 году.

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    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

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    2 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона в ближайшие сутки ожидает переменная облачность и достаточно теплая погода, указала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В столице во вторник прогнозируется комфортная погода без дождей, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 – плюс 12 градусов, по региону – от плюс 7 до плюс 12 градусов», – рассказала она.

    Специалист также отметила, что днем воздух в городе прогреется до 21 градуса, а по области значения могут достигнуть 22 градусов. При этом подует северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая метеорологи анонсировали начало климатического лета в столице.

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    3 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощнейшую за полтора месяца вспышку на Солнце

    ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая с апреля вспышка класса М9.3

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью почти в самом центре солнечного диска произошел мощный взрыв балла М9.3, которому не хватило лишь 7% до экстремального уровня.

    Рекордное с 24 апреля явление зафиксировали в 4.36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. До порога экстремального Х-класса не хватило всего 7%.

    «Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное, но смотри ты», – признались специалисты. Ситуация начала осложняться накануне, когда график активности стал напоминать энцефалограмму.

    Взрывы происходят с интервалом около семи часов, их интенсивность постоянно нарастает. Следующий удар ожидается около полудня, он может превысить уровень X. При этом физические модели оценивают вероятность такого события лишь в 3%.

    Эпицентр находился почти в самом центре солнечного диска, поэтому возможные выбросы плазмы направлены прямо к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают формирование облака, сейчас явление считается безопасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне автоматические системы пропустили трехминутную солнечную вспышку предпоследнего класса мощности.

    Неделей ранее коронографы зафиксировали крупные выбросы плазмы после периода относительного покоя.

    В конце апреля на светиле произошла мощнейшая вспышка высшего балла Х2,5.

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    3 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Эксперты сообщили о раннем начале сезона тополиного пуха

    Tекст: Денис Тельманов

    В российских городах из-за аномально теплой весны началось распространение летнего снега, хотя обычно это явление ожидается только в середине июня.

    Сезон тополиного пуха стартовал в Москве и других регионах страны раньше привычных сроков из-за высокой температуры весной, передает ТАСС.

    Об этом рассказала ведущий инженер и ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова.

    «Обычно сезон тополиного пуха начинается в середине июня. Но в этом году весна была достаточно теплой, поэтому уже сейчас в Москве и других городах России ожидается или уже наблюдается появление первых пушинок», – пояснила специалист.

    Период распространения пуха длится около трех недель. Деревья созревают с разной скоростью: сначала пуховые коробочки лопаются на освещенных солнцем территориях, а сухая погода дополнительно стимулирует этот процесс.

    По словам эксперта, главная функция пуха – обеспечить семени влажную среду при попадании в почву, создавая микропарник, чтобы молодое растение не пересохло в первые часы жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году весенняя аллергия стартовала раньше обычного из-за теплой погоды. Врачи назвали заблуждением миф об аллергии на тополиный пух. Роман Вильфанд объяснил весенние обострения у людей переносом пыльцы березы ветрами.

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    4 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале сильнейшей магнитной бури

    Ученые ИКИ РАН сообщили о надвигающейся на Землю сильной магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером в четверг планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы.

    Масштабное космическое явление начнется в четверг, передает сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. К Земле приближаются два или три плазменных облака, выброшенных накануне в результате серии мощных вспышек на Солнце. Они сольются в единую структуру размером около 200 млн километров, поэтому избежать столкновения практически невозможно.

    Специалисты отмечают, что буря категории G3 будет носить непрерывный характер. В текущем году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4.

    Рекордная за 20 лет магнитная буря высшего пятого балла произошла два года назад, в мае 2024 года.

    Ожидается исключительно высокая вероятность полярных сияний при событии такой мощности. Однако из-за наступления лета в северном полушарии наблюдать их вряд ли получится. Главные кадры природного явления поступят из Австралии, Южной Америки и Антарктиды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3.

    В марте геомагнитный шторм достиг уровня G3.

    В январе ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4.

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    3 июня 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские ученые усовершенствовали системы связи для дальнего космоса

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Московского авиационного института (МАИ) завершили исследование по модернизации передачи данных с межпланетных аппаратов, предложив использовать индивидуальные орбиты для спутников-ретрансляторов.

    Исследователи нашли способ повысить эффективность обмена информацией с космическими кораблями, оснащенными электроракетными двигателями, передает ТАСС.

    Во время длительных миссий такие установки часто создают серьезные радиопомехи.

    Для решения проблемы эксперты МАИ предложили применять методы слепого разделения сигналов. Это позволит надежно отфильтровать полезную информацию от шумов на основе статистических свойств.

    Дополнительно инженеры разработали концепцию вывода специального аппарата-ретранслятора на индивидуальную орбиту сопровождения. Он будет двигаться синхронно с целевым кораблем, предотвращая затухание радиосигнала на огромных дистанциях.

    «Результаты проведенного исследования создают новый технологический задел для реализации сложных межпланетных программ и открывают новые возможности для надежной связи на расстояниях в сотни миллионов километров. В настоящее время они переданы в профильные предприятия ракетно-космической отрасли для дальнейшей практической отработки», – рассказали представители университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Центра Келдыша» завершили испытания плазменных двигателей для межпланетных миссий. Специалисты МАИ разработали импульсный плазменный инжектор для изучения ионосферы Земли.

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