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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 15:21 • Новости дня

    НАТО обещало Киеву путь к членству без гарантий приема

    Рютте заявил об отсутствии обещаний принять Украину в НАТО после конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс обещал Украине необратимый путь к членству, но не гарантировал прием после конфликта с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, прошедшей после встречи глав МИД стран блока, отметил, что Украина на саммите в Вашингтоне в 2024 году получила обещание о необратимом пути к членству в альянсе. Однако, как передает ТАСС, Рютте уточнил, что никакие обещания о принятии Украины в НАТО после завершения конфликта с Россией не давались.

    «Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», – заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов. Он также обратил внимание на то, что позиция альянса в отношении приема Украины в НАТО остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США. Газета Politico писала, что семь стран НАТО, включая США и Германию, противятся вступлению Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте

    Delfi: Литва хочет обвинить Россию в гибели американских солдат в литовском болоте

    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные утонули в литовских болотах, и в случившемся усматривают «российский след», якобы присутствие солдат на полигоне в Пабраде связано с политикой устрашения Москвы в Европе, пишет издание Delfi.

    Американские военные, находившиеся на маневрах в Литве, утонули в болотах, и издание Delfi Литва предположило, что в этом происшествии якобы может быть виновата Россия. Автор публикации пишет, что военные не должны были вообще оказаться на полигоне в Пабраде, если бы не действия президента России Владимира Путина, которые, по мнению автора, направлены на запугивание Европы, передает KP.RU.

    В качестве поддержки для семей утонувших солдат организован сбор пожертвований. Однако инициатива вызвала критику, и некоторые аккаунты в социальных сетях, выразившие негативное отношение к сбору средств, были названы «прокремлевскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Литвы инициировала расследование по выяснению обстоятельств гибели американских военных.

    Газета также сообщала, что четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 17:34 • Новости дня
    Porsche сделал официальное заявление по производству танков

    Porsche опроверг возобновление производства танков

    Porsche сделал официальное заявление по производству танков
    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка опроверг информацию о возвращении компании к производству танков, подчеркнув, что такие заявления не соответствуют действительности.

    В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».

    Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.

    Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.

    На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.

    Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.

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    3 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    @ Ольга Ландер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию своими силами.

    По словам Вучича, сербская армия освободила Югославию от нацистов в основном своими силами. Захарова выразила удивление этой формулировкой, подчеркнув, что в год 80-летия Победы важно помнить вклад Красной армии в освобождение Европы, в том числе Югославии, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию, из них более четырех тысяч пали в боях за Белград осенью 1944 года. Она также отметила, что в составе Народно-освободительной армии Югославии воевали около 6000 советских граждан, из которых полторы тысячи погибли. Более 2000 советских солдат и офицеров были награждены югославскими орденами и медалями.

    Дипломат также добавила, что в Сербии заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители приняли участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича было лишь неудачной формулировкой, и призвала сербских коллег не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

    Важной датой для Сербии считается 20 октября 1944 года, когда завершилась Белградская операция, в которой участвовали части 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Толбухина, а также бойцы НОАЮ Иосипа Броз Тито. В центре Белграда находится мемориал, посвященный павшим бойцам Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной армии.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

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    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    3 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16

    Командующий НАТО Каволи сообщил о готовности передать Украине дополнительных F-16

    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, «еще больше» пилотов проходят в настоящее время подготовку за рубежом, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

    Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине уже находятся несколько F-16 и несколько подготовленных пилотов. В процессе подготовки находятся еще больше самолетов и пилотов, которые будут готовы к отправке в будущем, передает ТАСС.

    Генерал отметил, что ни один из F-16 не был доставлен из США, основными поставщиками стали страны Северной Европы, такие как Нидерланды и Дания. Пилоты, управляющие F-16, имеют украинское гражданство и проходили подготовку в различных местах, включая Румынию, Нидерланды и штат Аризона в США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал ответил: «Они украинцы».

    Каволи также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Figaro сообщило, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

    В пятницу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    3 апреля 2025, 19:08 • Новости дня
    Стало известно о проблемах со здоровьем у выходящего по УДО Ефремова

    Mash: У Ефремова есть подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком

    Стало известно о проблемах со здоровьем у выходящего по УДО Ефремова
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов планирует обследование у московских врачей после возможного освобождения по УДО 9 апреля, у него имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

    Актер Михаил Ефремов после освобождения намерен пройти обследование у московских врачей. У Ефремова имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. После освобождения Ефремов намерен заняться собственным здоровьем, как сообщил его адвокат Юрий Падалко.

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    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

    Коментарии (13)
    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Названо жалование напавших на Курскую область наемников ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранные наемники из ВСУ, участвовавшие в атаках на Курскую область, получали минимум 30 тыс. долларов, пишут СМИ.

    Расследование уголовного дела против грузинского боевика Ратти Бурдули обнародовало данные о выплатах иностранным наемникам Вооруженных сил Украины, передает Ura.Ru со ссылкой на Mash. Согласно материалам дела, Бурдули получал минимум 30 тыс. долларов за участие в нападениях на Курскую область.

    Бурдули, известный под позывными Викинг, Один и Одиныч, до прихода в ВСУ работал охранником в Афганистане. После переезда на Украину он присоединился к украинским вооруженным силам и участвовал в боевых действиях под Лисичанском. Там он получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил служить.

    В материалах дела также указано, что французские легионеры, также участвовавшие в подобных атаках, получали значительно большие суммы.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Бурдули виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.

    В январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.

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    4 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 82%

    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 82%, а 83% респондентов считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%. Большинство опрошенных (83%) считают, что он хорошо выполняет работу на посту главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, 60% респондентов положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, заявили 65% опрошенных, это на шесть процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими результатами.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди опрошенных составил 47%, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Поддержка КПРФ снизилась до 7%, ЛДПР осталась на уровне 10%, а «Справедливая Россия – За правду» увеличила поддержку до 3%. Партия «Новые люди» потеряла один процентный пункт, уровень доверия снизился до 2%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводился с 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

    Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце марта, 81% россиян доверяли президенту России Владимиру Путину, а 82% респондентов считали, что он хорошо выполняет свою работу.

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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