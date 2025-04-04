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НАТО обещало Киеву путь к членству без гарантий приема
Рютте заявил об отсутствии обещаний принять Украину в НАТО после конфликта
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс обещал Украине необратимый путь к членству, но не гарантировал прием после конфликта с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, прошедшей после встречи глав МИД стран блока, отметил, что Украина на саммите в Вашингтоне в 2024 году получила обещание о необратимом пути к членству в альянсе. Однако, как передает ТАСС, Рютте уточнил, что никакие обещания о принятии Украины в НАТО после завершения конфликта с Россией не давались.
«Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещало Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией», – заявил Рютте, отвечая на вопросы журналистов. Он также обратил внимание на то, что позиция альянса в отношении приема Украины в НАТО остается неизменной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США. Газета Politico писала, что семь стран НАТО, включая США и Германию, противятся вступлению Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией.