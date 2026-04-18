Мэр Киева сообщил о ранении ребенка при массовой стрельбе

Мэр Киева Кличко сообщил о ранении ребенка при массовой стрельбе
В украинской столице неизвестный открыл огонь по людям, убив несколько человек и ранив ребенка, после чего скрылся в здании магазина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным полиции Киева, злоумышленник начал стрелять по прохожим прямо на улице, один человек погиб на месте, передает РИА «Новости».
«Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок», – написал Кличко.
В настоящее время спецназ готовится к штурму торгового центра, где укрылся нападавший, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы. Одновременно с этим группа переговорщиков пытается убедить вооруженного человека сложить оружие и сдаться властям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева.
Ранее в субботу сообщалось, что на улицах украинской столицы попытка силовой мобилизации обернулась стрельбой.