Мэр Киева сообщил о ранении ребенка при массовой стрельбе

Мэр Киева Кличко сообщил о ранении ребенка при массовой стрельбе

Tекст: Мария Иванова

По данным полиции Киева, злоумышленник начал стрелять по прохожим прямо на улице, один человек погиб на месте, передает РИА «Новости».

«Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы есть раненые и несколько погибших… Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок», – написал Кличко.

В настоящее время спецназ готовится к штурму торгового центра, где укрылся нападавший, сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы. Одновременно с этим группа переговорщиков пытается убедить вооруженного человека сложить оружие и сдаться властям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина застрелил четырех прохожих и захватил заложников в супермаркете Киева.

Ранее в субботу сообщалось, что на улицах украинской столицы попытка силовой мобилизации обернулась стрельбой.