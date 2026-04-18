Жесткая мобилизация в Киеве обернулась погоней со стрельбой

Сотрудники киевского военкомата устроили стрельбу при попытке мобилизации

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с применением оружия произошел в украинской столице, передает ТАСС. На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме пытаются разбить стекла заблокированной машины и вытащить оттуда мужчину. В этом им активно помогал неизвестный человек в черной одежде.

Водитель принял решение протаранить преграждавшие путь транспортные средства и скрыться. В ответ человек в штатском произвел несколько выстрелов из пистолета вслед уезжающей машине, а затем собрал стреляные гильзы.

Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов полностью проигнорировали инцидент. Полицейские не предприняли никаких попыток задержать открывшего огонь мужчину. Официальные ведомства пока отказываются комментировать случившееся.

В селе Мамалыга Черновицкой области сотрудники центра комплектования открыли стрельбу во время мобилизационных мероприятий.

В Днепропетровске представители военкомата прострелили колеса автомобиля уклониста для предотвращения его побега.