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«Единая Россия» защитила права более 30 млн собственников жилья
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о закреплении прав более 30 млн собственников приватизированного жилья.
Это стало возможным благодаря принятию закона, устанавливающего десятилетний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, говорится в Telegram-канале фракции «Единая Россия».
«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе», – подчеркнул Крашенинников. Он отметил, что в России было заключено свыше 30 млн договоров о приватизации жилья.
По словам депутата, отсутствие такого закона поставило бы под удар огромное число добросовестных собственников. Люди, годами живущие в своих квартирах, не должны опасаться потери прав из-за процедурных нюансов.
Принятый документ направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту конституционных прав российских семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ввести сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизационных сделок.
В конце мая российский парламент окончательно одобрил поправки в Гражданский кодекс о десятилетнем ограничении на пересмотр итогов передачи государственной собственности.