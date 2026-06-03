Ученые зафиксировали мощнейшую за полтора месяца вспышку на Солнце

ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая с апреля вспышка класса М9.3

Tекст: Мария Иванова

Рекордное с 24 апреля явление зафиксировали в 4.36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. До порога экстремального Х-класса не хватило всего 7%.

«Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное, но смотри ты», – признались специалисты. Ситуация начала осложняться накануне, когда график активности стал напоминать энцефалограмму.

Взрывы происходят с интервалом около семи часов, их интенсивность постоянно нарастает. Следующий удар ожидается около полудня, он может превысить уровень X. При этом физические модели оценивают вероятность такого события лишь в 3%.

Эпицентр находился почти в самом центре солнечного диска, поэтому возможные выбросы плазмы направлены прямо к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают формирование облака, сейчас явление считается безопасным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне автоматические системы пропустили трехминутную солнечную вспышку предпоследнего класса мощности.

Неделей ранее коронографы зафиксировали крупные выбросы плазмы после периода относительного покоя.

В конце апреля на светиле произошла мощнейшая вспышка высшего балла Х2,5.