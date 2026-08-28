  • Новость часаСилы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий
    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    Эксперт разъяснил, почему золотистые крышки для консервации лучше цветных
    Лукашенко прибыл в Россию
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    25 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня

    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

    Комментарии (5)
    27 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин

    Экс-замглавы минобороны Маляр: Генштаб ВСУ может объявить мобилизацию женщин

    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может инициировать вопрос о принудительном призыве женщин на военную службу, заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

    Маляр подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от запроса военного командования, пишет издание «Страна».

    «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооруженных силах могут возникать различные потребности», – объяснила она.

    Экс-замминистра добавила, что продолжительный конфликт требует от общества готовности к различным сценариям, включая привлечение женского населения к службе в армии.

    Напомним, Верховная рада обсуждает радикальные меры по ужесточению призыва.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал идею обязательной отправки украинок на фронт.

    Местные врачи предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем из-за принудительной мобилизации женского населения.

    Комментарии (13)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

    Комментарии (4)
    27 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных за тяжкие преступления женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование начало активно привлекать в ряды вооруженных сил бывших заключенных женского пола, отбывавших наказания за особо тяжкие преступления.

    В украинской армии появились подразделения, укомплектованные освободившимися из мест лишения свободы женщинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Подобная практика зафиксирована в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». «В отрядах «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отмечаются взводы и роты из бывших заключенных-женщин», – сообщил источник агентства.

    Собеседник также добавил, что значительная часть этих новобранцев ранее отбывала наказание за совершение особо тяжких преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке.

    В прошлом году украинское командование направило женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава.

    Весной 2025 года российская артиллерия уничтожила группу женщин-штурмовиков этого полка под Красноармейском.

    Комментарии (2)
    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (3)
    27 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский суд оштрафовал участника процесса за использование в материалах дела несуществующей судебной практики, созданной с помощью искусственного интеллекта.

    Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска за предоставление сгенерированной нейросетью несуществующей судебной практики, передает РИА «Новости».

    «Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    Представитель предпринимателя пытался оправдаться. Он утверждал, что неточности стали следствием технической ошибки при использовании искусственного интеллекта и не говорят о неуважении к суду. Юрист настаивал, что ссылки на выдуманные акты носили единичный характер.

    Суд критически отнесся к доводам защиты. В результате на предпринимателя был наложен судебный штраф в размере 5000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

    Британская юридическая фирма впервые выиграла процесс с помощью полностью подготовившего иск виртуального помощника.

    В прошлом году основатель компании ChronoPay Павел Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Фельдшер погиб при ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино

    При атаке дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб медработник, еще четверо человек получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. Один человек погиб, четверо ранены. Погибший – фельдшер-мужчина», – сказано в сообщении.

    В оперштабе уточнили, что различные травмы получили еще четверо человек, находившихся в машине. Второй фельдшер и водитель пострадали от осколочных ранений головы, плеча и ног.

    Также ранены два пациента. У женщины зафиксировано повреждение ушной раковины, а у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и кисти.

    «Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство разбито», – добавили в оперштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА, еще одна женщина пострадала в четверг при атаке беспилотника ВСУ на регион. Мирный житель погиб и женщина пострадала при атаке дронов на Шебекино.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Государственный долг Украины обновил исторический максимум

    Совокупный государственный долг Украины превысил 214 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    К концу июля совокупные финансовые обязательства киевских властей достигли рекордной отметки, превысив 214 млрд долларов, следует из статистических данных.

    Объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордных значений, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов», – отмечается в опубликованной справке украинского министерства финансов.

    Ранее государственный долг Украины в пересчете на каждого жителя приблизился к отметке в 8,5 тысячи долларов.

    Общий объем задолженности страны после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.

    Размер финансовых обязательств государства превысил уровень 101% от национального ВВП.

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 01:48 • Новости дня
    В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу в украинских городах звучала воздушная тревога, чаще всего взрывы слышались в Киеве и Одессе, сообщали украинские СМИ.

    В начале суток взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины было указано, что  в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. В украинских пабликах сообщалось о 13-м сигнале воздушной тревоги. Также сообщилось о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия наносит удары по Киеву с целью сокращения дальнобойных возможностей ВСУ. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги в ночь на четверг, а днем сирены воздушной тревоги звучали в 11 регионах Украины.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей

    МЧС: Жителям Алтая рекомендовано отказаться от походов в лес из-за медведей

    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей
    @ Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление МЧС по республике Алтай обратилось к гражданам с просьбой отказаться от лесных прогулок из-за участившихся случаев появления диких зверей.

    «Рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток; ограничить туристические походы, рыбалку, охоту, а также сбор дикоросов (ягод, грибов, орехов)», – говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    Специалисты подчеркивают, что при обнаружении следов косолапых или при неожиданной встрече с ними крайне важно сохранять спокойствие. Спасатели советуют не делать резких движений и медленно отступать назад, чтобы избежать нападения хищника.

    Напомним, в селе Артыбаш республики Алтай дикий медведь растерзал отдыхавшую в палатке туристку. После трагедии местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников.

    За двое суток охотники ликвидировали 12 опасных животных.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    «Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.

    Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.

    Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.

    Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в его честь, который прошел в рамках фестиваля «Новая волна – 2026» в столице Татарстана.

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в свою честь на фестивале «Новая волна – 2026», передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Пятый канал».

    «Я в этих делах со стороны наблюдаю там», – отметил маэстро.

    При этом музыкант с теплотой отреагировал на то, что его творчество по-прежнему ценят и любят в России. Он сдержанно, но искренне произнес фразу: «Дай бог».

    Композитор также сообщил, что не планирует выпускать новые музыкальные произведения. Относительно возможного выступления в Латвии он высказался осторожно, пояснив, что не может дать однозначного ответа из-за возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля маэстро объявил об окончательном уходе со сцены.

    Позже композитор опроверг слухи о запрете исполнения своих произведений латвийскими властями.

    Весной артист попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    В ответ на слова Захаровой Independent представила карты баз британских ВС

    Газета Independent представила карты баз британских ВС

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире.В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    Акции «Магнита» рухнули до минимума с 2009 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость ценных бумаг крупного российского ретейлера «Магнит» на торгах Московской биржи упала до минимальных значений за последние 17 лет.

    Котировки ценных бумаг одного из крупнейших российских ретейлеров опустились до рекордно низких значений за последние 17 лет, передает ТАСС. В ходе основной торговой сессии на Московской бирже стоимость бумаг компании упала на 2,7%.

    Цена одной акции достигла отметки 1442,5 рубля, что стало минимальным показателем с 24 августа 2009 года. Позднее ситуация на рынке немного стабилизировалась.

    К началу вечерней сессии торгов падение котировок замедлилось. Стоимость акций ретейлера составила 1459,5 рубля за штуку, продемонстрировав снижение на 1,55%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года ретейлер «Магнит» впервые за 20 лет получил чистый убыток в размере 22,5 млрд рублей.

    В середине июля рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2000 пунктов. В июне стоимость акций Газпрома также рухнула до минимума 2009 года.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

    Комментарии (0)
    Главное
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии
    Премьер Грузии назвал русофобию оппозиции «предательством»
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных женщин
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Власти Дании выплатят компенсации женщинам за установку спиралей без их согласия

    Дорогой газ затягивает Европу в стагфляцию

    Даже на фоне перемирия между США и Ираном цены на газ в Европе не приходят в норму. Более того, когда этот конфликт будет исчерпан, ЕС еще долго будет пожинать плоды в виде дорогого газа. Последствия нового энергетического кризиса могут оказаться слишком масштабными, а выход из него будет очень непростым. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе

    То, что ЕС перестал присваивать статус беженца мужчинам из Украины призывного возраста, спровоцировало панические ожидания у тех, кто переехал ранее. Европейцев подозревают в намерении депортировать побольше людей для пополнения ВСУ. Как следствие, украинцы начали перетекать в другие регионы мира. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации