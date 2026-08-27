Дрон ВСУ ударил по хранилищу ядерного топлива Запорожской АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Нападение произошло 26 августа, передает канал станции на платформе Max.

«Вчера, 26 августа, Запорожская атомная электростанция, входящая в состав «Росатома», подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ)», – говорится в публикации.

В результате инцидента значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Представители объекта уточнили, что пострадавших среди персонала нет. Сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации.

В пресс-службе подчеркнули крайне высокую опасность подобных действий. Любое воздействие на системы хранения отработавшего ядерного топлива создает серьезную угрозу радиационной безопасности. Возможные повреждения инфраструктуры могли бы привести к тяжелым последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Запорожской АЭС передало представителям МАГАТЭ информацию о недавнем ударе ВСУ по станции.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о ежедневных атаках беспилотников на Энергодар и район расположения объекта.

В конце июля охрана перехватила украинский аппарат с боевым зарядом вблизи площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.