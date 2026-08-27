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Дрон ВСУ ударил по хранилищу ядерного топлива Запорожской АЭС
Украинский дрон ударил по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Нападение произошло 26 августа, передает канал станции на платформе Max.
«Вчера, 26 августа, Запорожская атомная электростанция, входящая в состав «Росатома», подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ)», – говорится в публикации.
В результате инцидента значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Представители объекта уточнили, что пострадавших среди персонала нет. Сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации.
В пресс-службе подчеркнули крайне высокую опасность подобных действий. Любое воздействие на системы хранения отработавшего ядерного топлива создает серьезную угрозу радиационной безопасности. Возможные повреждения инфраструктуры могли бы привести к тяжелым последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Запорожской АЭС передало представителям МАГАТЭ информацию о недавнем ударе ВСУ по станции.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о ежедневных атаках беспилотников на Энергодар и район расположения объекта.
В конце июля охрана перехватила украинский аппарат с боевым зарядом вблизи площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.