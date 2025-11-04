В Госдуме предупредил о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Колунов предупредил о нарушениях при подготовке к отопительному сезону

Закон, вводящий административную ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону, вступит в силу шестого ноября, передает РИА «Новости».

«Шестого ноября вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от пяти до десяти тысяч рублей», – сообщил он.

Ответственность будет наступать за неустранение ранее выявленных неполадок, что, как отмечает парламентарий, должно повысить обязательность со стороны руководителей.

Колунов говорит, что ежегодно от жителей поступает масса жалоб на отсутствие тепла или задержку его подачи, поэтому основной задачей закона становится обеспечение своевременного и качественного запуска отопления.

Как высказывался на тему законопроекта президент России Владимир Путин, благодушие при подготовке к отопительному периоду неуместно, поэтому все меры нужно жестко проводить в жизнь.

