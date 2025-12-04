Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Файзуллин сообщил о штатном начале отопительного сезона в регионах
Во всех регионах страны начался отопительный сезон, для подготовки к зиме применялись новые, более строгие требования.
Отопительный сезон во всех регионах России начался в штатном режиме, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании правительства, передает ТАСС. Министр заявил: «На сегодняшний день отопительный сезон штатно начат во всех регионах страны».
Файзуллин отметил, что подготовка к зимнему периоду в этом году проходила по обновленным и существенно ужесточенным нормативам. По его словам, контроль за процессом подготовки и пуском отопления был усилен.
Отдельно министр уточнил, что новых правил придерживались абсолютно все муниципалитеты, что позволило своевременно запустить отопление в домах жителей всех российских регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, закон о новых штрафах за невыполнение требований при подготовке к отопительному периоду вступит в силу для всех ответственных структур, включая муниципалитеты и управляющие организации.
В России утверждены штрафы для коммунальных организаций и чиновников за несвоевременное устранение проблем при подготовке к отопительному сезону.
Европейские страны запустили отопительный сезон, что привело к снижению запасов газа из-за увеличения его отбора из подземных хранилищ три дня подряд.