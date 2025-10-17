Европа начала отбор газа из хранилищ в отопительный сезон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Tвропейские страны уже третий день подряд осуществляют нетто-отбор газа из подземных хранилищ, что свидетельствует о полноценном начале отопительного сезона в регионе. По данным Gas Infrastructure Europe, 15 октября из хранилищ ЕС было отобрано 170 млн куб. м газа, а закачано только 52 млн куб. метров, передает ТАСС.

Общий объем газа в подземных хранилищах сейчас составляет 91,5 млрд куб. м, что является только девятым максимальным показателем для октября за весь период наблюдений. Уровень заполненности хранилищ составляет 82,93%, что на 8,55 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и существенно отстает от прошлогодних 95% на аналогичную дату.

С начала отопительного сезона страны ЕС уже отобрали из хранилищ около 437 млн куб. м газа, а нетто-отбор достиг 246 млн куб. м. Суммарный отбор газа на третий день после достижения максимума заполнения оказался на 26% выше средней величины за этот день последних пяти лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза обязаны поддерживать уровень заполненности хранилищ на 90% с 1 октября по 1 декабря, однако к началу осенне-зимнего периода в хранилища было закачано только 54,7 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Долгосрочные прогнозы погоды свидетельствуют о скором приходе аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в двадцать лет». По данным «Газпрома», ЕС может столкнуться с проблемами газоснабжения в случае сильных морозов из-за недостаточного заполнения хранилищ.

Погодные условия в Европе на текущей неделе были немного теплее, чем ранее, однако к выходным ожидается постепенное похолодание. В сентябре доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС составляла 19%, а в октябре снизилась до 17%. Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около 393 долларов за тысячу кубометров, в октябре – около 388 долларов.

