ЕП назначил дату голосования по запрету импорта энергоресурсов из России
Профильный комитет Европарламента рассмотрит предложение Еврокомиссии о введении с 2028 года бессрочного запрета на закупку энергоресурсов из России, говорится в повестке дня заседания Комитета по промышленности и энергетике (ITRE) Европарламента..
Европарламент 16 октября проведет первое голосование по предложению Еврокомиссии о полном и бессрочном запрете на закупку нефти и газа у России, сообщает ТАСС. Решение будет рассматриваться в Комитете по промышленности и энергетике Европарламента, где планируется утвердить поправки к директиве о перестройке энергосистемы союза под названием RePowerEU.
Ключевая поправка предусматривает полный запрет на закупку нефти, газа и нефтепродуктов у России с 2028 года. Еврокомиссия подчеркивает, что это решение не ограничено по срокам и не связано с развитием ситуации на Украине – оно станет обязательным для всех членов Евросоюза.
Первое голосование носит промежуточный характер. После его проведения инициативу должны рассмотреть на пленарной сессии Европарламента и окончательно утвердить в Совете ЕС. Там документу предстоит столкнуться с возможным сопротивлением отдельных стран, например, Венгрии и Словакии.
Важной особенностью обсуждаемой инициативы является то, что она проходит по линии торговой, а не внешней политики Евросоюза. Это значит, что для ее утверждения не требуется единогласного согласия всех государств ЕС: решение будет приниматься квалифицированным большинством, что затрудняет несогласным странам возможность заблокировать инициативу.
