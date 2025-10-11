ЕП назначил дату голосования по запрету импорта энергоресурсов из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европарламент 16 октября проведет первое голосование по предложению Еврокомиссии о полном и бессрочном запрете на закупку нефти и газа у России, сообщает ТАСС. Решение будет рассматриваться в Комитете по промышленности и энергетике Европарламента, где планируется утвердить поправки к директиве о перестройке энергосистемы союза под названием RePowerEU.

Ключевая поправка предусматривает полный запрет на закупку нефти, газа и нефтепродуктов у России с 2028 года. Еврокомиссия подчеркивает, что это решение не ограничено по срокам и не связано с развитием ситуации на Украине – оно станет обязательным для всех членов Евросоюза.

Первое голосование носит промежуточный характер. После его проведения инициативу должны рассмотреть на пленарной сессии Европарламента и окончательно утвердить в Совете ЕС. Там документу предстоит столкнуться с возможным сопротивлением отдельных стран, например, Венгрии и Словакии.

Важной особенностью обсуждаемой инициативы является то, что она проходит по линии торговой, а не внешней политики Евросоюза. Это значит, что для ее утверждения не требуется единогласного согласия всех государств ЕС: решение будет приниматься квалифицированным большинством, что затрудняет несогласным странам возможность заблокировать инициативу.

