    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Протестующие парализовали железнодорожное сообщение на юге Франции
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 11:49 • Новости дня

    Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

    Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.

    9 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт готовится заключить новое соглашение о поставках природного газа, которое станет рекордным по сроку действия для страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия в ближайшее время подпишет очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления, передает ТАСС.

    «Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», – написал он на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

    Министр подчеркнул, что Будапешт последовательно прилагает значительные усилия для диверсификации источников энергоресурсов. Однако Сийярто не раскрыл, с какой именно западной страной планируется заключить новое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейский союз может устроить распад Украины за один день. Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне сохраняющейся нестабильности поставок энергоресурсов. Европейские страны согласились на полную энергетическую зависимость от США, несмотря на риски для собственной экономики.

    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 12:07 • Новости дня
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран

    Иран сообщил о начале первых поставок газа из России через несколько месяцев

    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, а обсуждение цены завершится после визита российской делегации в Тегеран, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По его словам, поставки российского газа в Иран стартуют в течение нескольких месяцев, передает ТАСС.

    По информации дипломата, на следующей неделе в Тегеран прибудет делегация из России для завершения переговоров по импорту газа. «Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Джалали уточнил, что все ключевые вопросы между сторонами согласованы, за исключением цены. Первый этап поставок планируется реализовать в ближайшие месяцы, хотя дальнейшее наращивание экспорта потребует новой инфраструктуры.

    Посол добавил, что Россия примет на себя инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры для следующих этапов поставок. По словам Джалали, на втором и третьем этапах будет создана новая инфраструктура, финансирование которой обеспечат российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана Казем Джалали заявил, что поставки российского газа в Иран начнутся в ближайшее время. Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России. Стороны планируют создание новых газовых коридоров между Россией и Ираном.

    9 сентября 2025, 19:48 • Новости дня
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

    По его словам, соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Министр подчеркнул: «Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие», передает РИА «Новости».

    Сийярто отметил, что подписанный контракт с американской компанией не отменяет действующих поставок газа из России, которые, по его словам, по-прежнему обеспечивают Венгрии стабильность. Новый договор, как уточнил министр, дополняет существующие каналы импорта и способствует диверсификации поставок энергоресурсов.

    Ранее Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает увеличение числа поставщиков газа как шаг к повышению энергобезопасности, сохраняя российские ресурсы и заключая новый долгосрочный контракт с западной компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия готовится заключить рекордный по сроку действия контракт на импорт природного газа «с западного направления».

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    8 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    FT: ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники обсуждают возможное введение санкций против Китая и других государств, приобретающих российские энергоносители, пишет Financial Times (FT).

    В материале FT отмечается, что реальный прогресс по введению подобных санкций возможен только при поддержке Соединенных Штатов и согласованности действий с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Ранее руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Агентство Bloomberg писало, что делегация Евросоюза на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы обсудить ужесточение антироссийских санкций, включая меры против энергетических компаний и танкеров. Позже ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России.

    8 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Reuters: ЕК разработала 19-й пакет санкций против России

    Reuters: ЕК представит 19-й пакет санкций против России 12 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена внести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в проекте санкционного пакета предусмотрено внесение в черный список двух банков из государств Центральной Азии, передает ТАСС. Кроме того, под новые ограничения могут попасть несколько региональных российских банков.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    В августе официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    9 сентября 2025, 22:23 • Новости дня
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    8 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    Песков: Оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    8 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Handelsblatt: Высокие цены на газ ударили по немецкой промышленности

    Энергополитика Германии и ЕС привела к росту цен на газ для немецких компаний

    Tекст: Евгения Караваева

    Из-за энергетической политики Германии и ЕС немецкие компании закупают газ по завышенной цене.

    Импорт природного газа обходится Германии дороже из-за особенностей ее энергетической политики, пишет Handelsblatt со ссылкой на доклад консалтинговой компании BCG.

    Авторы отмечают, что Европа лидирует в мире по доле краткосрочных контрактов на закупку газа – они составляют 28% от общего объема импорта в регионе. Для сравнения: в Индии этот показатель достигает 17%, в Китае – 12%, а в Японии все поставки осуществляются исключительно по долгосрочным соглашениям.

    В докладе подчеркивается, что именно долгосрочные контракты позволяют компаниям договариваться о более низких ценах, что делает бизнес стабильнее. Однако, согласно политике Евросоюза и Германии, компании должны полностью отказаться от ископаемого топлива к 2045 году, из-за чего большинство предпочитает краткосрочные договоры. Такая ситуация, по мнению аналитиков, способна подорвать будущее немецкой промышленности.

    Handelsblatt напоминает: когда в Германию стабильно поступал российский газ, себестоимость 1 мегаватт-часа электроэнергии составляла 17 евро, а теперь она выросла до 30 евро. В ближайшие годы, согласно прогнозам, этот показатель продолжит расти из-за ужесточения законодательства ЕС и Германии, направленного на отказ от ископаемого топлива. Если стоимость мегаватт-часа повысится до 60 евро, производство на многих предприятиях химической и других промышленных отраслей окажется под угрозой.

    В компании SKW, крупнейшем производителе аммиака в Германии, поддержали выводы BCG. Представитель SKW заявил: «К таким инициативам очень критически относятся в добывающих странах, их не всегда можно реализовать. Последствием может быть прекращение импорта газа в ЕС».

    Некоторые немецкие импортеры уже заключают долгосрочные контракты с поставщиками из США, Британии и Норвегии. Однако, как отмечают специалисты компании Uniper, большинство предприятий пока не готовы подписывать соглашения сроком более чем на пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, глава Европейского совета Антониу Кошта призвал ужесточить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. А Россия анонсировала старт поставок газа в Иран.

    10 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    «Брюссельская элита продвигает идею совместного долга, чтобы лишить страны их суверенитета и втянуть нас в объединение с Европейскими Штатами. Они хотят использовать войну в Украине как предлог для того, чтобы заковать всех нас в финансовые кандалы», – написал он в соцсети Х.

    Орбан добавил, что смотреть европейцам следует не только на поле боя, но и на будущее Европы.

    Венгерский премьер отметил, что Брюссель пытается ускорить вступление Украины в ЕС, игнорируя критерии и экономические последствия.

    «Однако депутаты Европарламента ясно дают понять: расширение не может основываться на лицемерии, двойных стандартах или принесении в жертву экономики Европы. Мы выступаем за суверенитет, справедливость и мир», –  подчеркнул политик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Он также выразил мнение, что без серьезных перемен следующий семилетний бюджет может стать для Евросоюза завершающим.

    7 сентября 2025, 16:32 • Новости дня
    Новак заявил о полном выполнении обязательств России по ОПЕК+

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия полностью соблюдает условия соглашения ОПЕК+, включая компенсации и увеличение добычи нефти.

    Россия исполняет свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ в полном объеме, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» Новак, передает РИА «Новости». По словам Новака, обязательства выполняются как по части компенсаций, так и по увеличению добычи нефти, предусмотренному на предыдущих этапах договоренностей.

    Новак подчеркнул: «Мы исполняем свои обязательства в полном объеме. С точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Это позволяет нам для нашей нефтяной отрасли обеспечивать рост добычи. Это положительно сказывается для нашей экономики, для нефтяной отрасли в целом».

    Вице-премьер отметил, что Россия и в будущем будет принимать решения, исходя из необходимости поддержания баланса между спросом и предложением на мировом рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сможет увеличить добычу нефти в октябре до 9,491 млн баррелей в сутки.

    7 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ назначили дату следующей встречи восьмерки

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями по добыче нефти проведут очередную встречу 5 октября, чтобы обсудить рыночные условия и механизм компенсаций.

    Страны ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения на добычу нефти, проведут встречу 5 октября 2025 года, передает РИА «Новости». В этот перечень входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

    «Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 5 октября 2025 года», – говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

    По данным материалов ОПЕК, Россия сможет увеличить добычу нефти в октябре до 9,491 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия – до 10,02 млн, Казахстан – до 1,556 млн, Ирак – до 4,237 млн, Алжир – до 963 тыс., Кувейт – до 2,559 млн, ОАЭ – до 3,387 млн, Оман – до 804 тыс. баррелей в сутки.

    Однако эти значения не учитывают план компенсаций за ранее допущенное перепроизводство, согласно которому всем восьми странам ежемесячно требуется сокращать добычу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться в пятницу. 

