Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

Импорт природного газа обходится Германии дороже из-за особенностей ее энергетической политики, пишет Handelsblatt со ссылкой на доклад консалтинговой компании BCG.
Авторы отмечают, что Европа лидирует в мире по доле краткосрочных контрактов на закупку газа – они составляют 28% от общего объема импорта в регионе. Для сравнения: в Индии этот показатель достигает 17%, в Китае – 12%, а в Японии все поставки осуществляются исключительно по долгосрочным соглашениям.
В докладе подчеркивается, что именно долгосрочные контракты позволяют компаниям договариваться о более низких ценах, что делает бизнес стабильнее. Однако, согласно политике Евросоюза и Германии, компании должны полностью отказаться от ископаемого топлива к 2045 году, из-за чего большинство предпочитает краткосрочные договоры. Такая ситуация, по мнению аналитиков, способна подорвать будущее немецкой промышленности.
Handelsblatt напоминает: когда в Германию стабильно поступал российский газ, себестоимость 1 мегаватт-часа электроэнергии составляла 17 евро, а теперь она выросла до 30 евро. В ближайшие годы, согласно прогнозам, этот показатель продолжит расти из-за ужесточения законодательства ЕС и Германии, направленного на отказ от ископаемого топлива. Если стоимость мегаватт-часа повысится до 60 евро, производство на многих предприятиях химической и других промышленных отраслей окажется под угрозой.
В компании SKW, крупнейшем производителе аммиака в Германии, поддержали выводы BCG. Представитель SKW заявил: «К таким инициативам очень критически относятся в добывающих странах, их не всегда можно реализовать. Последствием может быть прекращение импорта газа в ЕС».
Некоторые немецкие импортеры уже заключают долгосрочные контракты с поставщиками из США, Британии и Норвегии. Однако, как отмечают специалисты компании Uniper, большинство предприятий пока не готовы подписывать соглашения сроком более чем на пять лет.
