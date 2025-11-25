Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
Президент Сербии заявил о рисках для экономики страны в случае остановки NIS
Вучич предупредил о рисках для экономики Сербии из-за остановки NIS
Работа нефтегазовой компании NIS в Сербии оказалась под угрозой из-за санкционного давления, что может привести к серьезным проблемам в ключевых отраслях и нарушить жизненные процессы в стране, заявил президент Сербии Александар Вучич.
В своем обращении к нации президент Сербии Александр Вучич предупредил о серьезных последствиях для страны в случае остановки работы нефтегазовой компании NIS. По его словам, прекращение деятельности этой компании затронет функционирование практически всех систем жизнедеятельности, включая энергетику, банковский сектор и снабжение товарами, передает ТАСС.
Вучич отметил: «Нацбанк получил предупреждение, как и все коммерческие банки, которые работают с NIS, что они могут стать объектом санкций», подчеркнув, что остановка финансовых потоков спровоцирует масштабные сбои в повседневной жизни. Президент Сербии пояснил, что в этом случае может быть полностью приостановлен платежный оборот, прекратится работа платежных карт и выдача кредитов.
Глава государства сообщил, что получил устные гарантии от представителей США об отсутствии вторичных санкций до официального решения американских властей. Тем не менее, Вучич отметил, что при негативном сценарии в стране появятся перебои с поставками товаров, а также будут затруднения в функционировании системы здравоохранения, особенно службы скорой помощи.
Особое внимание президент уделил угрозам для энергетической отрасли, заявив, что производство ключевых ресурсов, включая электроэнергию, также окажется под ударом. Белград пока не получил точной информации о перспективе поставок газа.
Единственный сербский нефтеперерабатывающий завод, который работает в структуре NIS и находится под санкциями США, сейчас переведен на пониженную нагрузку, и до его полной остановки остается всего несколько дней – до 29 ноября, если не поступит разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 ноября американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев NIS без предоставления Сербии переходного периода.
В ответ российские акционеры приняли решение продать 56% акций NIS.
Вучич ранее выразил уверенность в согласии США на предложение Сербии по NIS, не раскрывая подробностей.