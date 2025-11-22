Вучич выразил уверенность в согласии США на предложение Сербии по NIS

Tекст: Антон Антонов

«Я обеспокоен, но не думаю, что граждане должны волноваться. Я сделаю предложение американцам как свое публичное заявление, думаю, что они не смогут отказаться, если хотят показать партнерское отношение к Сербии, если не сказать – дружеское… Уверен, что Америка примет мое официальное заявление и пойдет нам навстречу», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на TV Informer.

При этом Вучич не стал озвучивать детали предложения. Ранее он подчеркнул, что нынешние власти Сербии не причастны к продаже компании российской стороне в 2008 году, однако прилагают все усилия, чтобы ограничительные меры США не затронули интересы граждан.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила о согласии российских владельцев продать свою долю в 56,15% в NIS.

Ограничительные меры в отношении предприятия действуют с января, а с 9 октября вступили в силу санкции США. Компания NIS сообщала, что 18 ноября подала в Управление по контролю за иностранными активами минфина США заявку на получение особой лицензии для продолжения работы. Действующая спецлицензия, выданная 14 ноября, разрешает акционерам и другим заинтересованным сторонам обсуждать изменение структуры собственности вплоть до 13 февраля 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские акционеры приняли решение продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии NIS. Американские власти потребовали вывода российских акционеров из состава владельцев NIS.