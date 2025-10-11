Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии

Вучич сообщил о разочаровании предложенными Россией поставками газа в Сербию

Tекст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование условиями российской стороны по вопросу поставок газа, передает «Интерфакс».

По его словам, Сербии предложили договор на поставку газа только до Нового года, что, как отметил Вучич, «сильно разочаровывает» сербскую сторону.

Глава государства напомнил, что Белград рассчитывал заключить долгосрочное соглашение еще в мае текущего года. Вучич подчеркнул, что нынешние условия не соответствуют ожиданиям Сербии по обеспечению энергобезопасности страны.

В понедельник Александр Вучич намерен провести встречу с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. На встрече планируется изложить предложения Белграда, которые, по мнению Вучича, являются выгодными и для российской стороны. При этом он выразил сомнение, что Москва примет эти инициативы.

Ранее США ввели санкции против сербской компании NIS.

Сербия отказалась национализировать NIS несмотря на введенные ограничения.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отсрочить введение санкций США против NIS невозможно.

