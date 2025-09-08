Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, а обсуждение цены завершится после визита российской делегации в Тегеран, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
По его словам, поставки российского газа в Иран стартуют в течение нескольких месяцев, передает ТАСС.
По информации дипломата, на следующей неделе в Тегеран прибудет делегация из России для завершения переговоров по импорту газа. «Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», – приводит его слова агентство Tasnim.
Джалали уточнил, что все ключевые вопросы между сторонами согласованы, за исключением цены. Первый этап поставок планируется реализовать в ближайшие месяцы, хотя дальнейшее наращивание экспорта потребует новой инфраструктуры.
Посол добавил, что Россия примет на себя инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры для следующих этапов поставок. По словам Джалали, на втором и третьем этапах будет создана новая инфраструктура, финансирование которой обеспечат российские компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана Казем Джалали заявил, что поставки российского газа в Иран начнутся в ближайшее время. Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России. Стороны планируют создание новых газовых коридоров между Россией и Ираном.