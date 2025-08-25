Посол Ирана Джалали заявил о скорых поставках российского газа в республику

Tекст: Ирма Каплан

«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с «Газпромом», практически все вопросы уже решены», – заявил посол ТАСС.

Джалали уточнил, что осталось «найти общий язык по поводу цены».

«Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», Джалали – сказал он.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, носол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

Тогда же Россия и Иран договорились о том, что готовы

продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине.



