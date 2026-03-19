В Молдавии возобновили подачу воды из Днестра после загрязнения

Tекст: Дарья Григоренко

Мунтяну после заседания правительства отметил, что подача воды в города на севере Молдавии, такую как Бельцы, Сороки, Сынжерей и Флорешты, возобновляется после временной приостановки из-за загрязнения Днестра, поступавшего с территории Украины, передает ТАСС.

Он заявил: «Решение принято на основе последних анализов, которые подтверждают, что вода находится в безопасных для потребления пределах. Здоровье людей было и остается нашим приоритетом. Я знаю, что эти дни были непростыми. Благодарю вас за терпение. Также благодарю команды на местах, которые работали без остановки, чтобы обеспечить людей водой».

Мунтяну отметил, что вода будет подаваться постепенно и под строгим контролем на каждом этапе.

Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.