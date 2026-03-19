Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.0 комментариев
В Молдавии возобновили подачу воды из Днестра после загрязнения
Подача воды из Днестра в города на севере Молдавии возобновляется после приостановки из-за загрязнения с Украины, при этом сохраняется строгий контроль качества, сообщил премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну.
Мунтяну после заседания правительства отметил, что подача воды в города на севере Молдавии, такую как Бельцы, Сороки, Сынжерей и Флорешты, возобновляется после временной приостановки из-за загрязнения Днестра, поступавшего с территории Украины, передает ТАСС.
Он заявил: «Решение принято на основе последних анализов, которые подтверждают, что вода находится в безопасных для потребления пределах. Здоровье людей было и остается нашим приоритетом. Я знаю, что эти дни были непростыми. Благодарю вас за терпение. Также благодарю команды на местах, которые работали без остановки, чтобы обеспечить людей водой».
Мунтяну отметил, что вода будет подаваться постепенно и под строгим контролем на каждом этапе.
Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.
В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.