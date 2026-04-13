Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

Tекст: Вера Басилая

По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.