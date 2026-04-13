  Лента новостей
    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня

    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    12 апреля 2026, 15:36 • Новости дня
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения рискуют остаться без беспилотников из-за резкого роста стоимости комплектующих материалов, которые поставляются азиатскими производителями, заявил один из бойцов ВСУ.

    Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.

    «Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.

    Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.

    Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    12 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подвергшийся атаке украинских беспилотников российский газовоз «Арктик Метагаз» смогли взять под контроль с помощью специального буксира, сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии.

    Буксир «Марадиф», предоставленный Ливийской нефтяной корпорацией, взял контроль над судном, его отбуксировали, указал ливийский представитель, передает РИА «Новости»

    Сейчас местные спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты планируют в кратчайшие сроки безопасно и полностью завершить начатую операцию.

    Ранее из-за погодных условий власти Ливии потеряли контроль над поврежденным российским судном.

    В начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Срок действия пасхального перемирия в зоне СВО, введенного Россией, подошел к концу, сообщают информационные агентства.

    Пасхальное перемирие, введенное Россией, действовало до исхода дня 12 апреля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия в случае, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Украинские войска использовали свыше 1300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.



    13 апреля 2026, 03:32 • Новости дня
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии

    Tекст: Антон Антонов

    Фрагмент БПЛА, предположительно украинского, обнаружен на пляже Кальви в Ляэне-Вирумаа на севере Эстонии, сообщает эстонская полиция безопасности.

    По информации ERR, местный житель в воскресенье утром заметил на пляже фрагмент беспилотника, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявила, что речь идет не о падении дрона, а именно об обломке крыла, который был выброшен морем на берег. Она отметила, что предварительно найденный фрагмент относят к украинскому беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики упали несколько украинских беспилотников. Позже украинские дроны стали падать и на территории Финляндии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Эстония занимает вторую строчку рейтинга.

    12 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    МВФ: Украине понадобятся кредиты даже после урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевское руководство сохранит зависимость от масштабной зарубежной финансовой поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования текущего конфликта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Критическое значение для Украины окажет 2026 год, заявила Георгиева в интервью CBS News, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что мирные переговоры принесут положительный результат. Независимо от этого результата, страна по-прежнему будет нуждаться в международной поддержке, и по этой причине у нас есть новая программа для Украины», – добавила она.

    Глава МВФ также подчеркнула, что организация помогает украинским властям продолжать курс реформ. Эти преобразования необходимы для подтверждения кредитоспособности государства.

    Ранее СМИ сообщали, что киевский режим может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов.

    12 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Кадыров: Группу ВСУ ликвидировали на Харьковском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и уничтожили небольшую группу украинских солдат на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку», – пояснил Кадыров, передает РИА «Новости».

    Там же находился блиндаж. Все цели были уничтожены, добавил глава региона.

    В прошлом году Кадыров сообщал о ликвидации украинского пункта временной дислокации на Харьковском направлении.

    12 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Финский политик Мема уличил Зеленского в нежелании мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружение дрона на финской территории говорит о расхождении миролюбивой риторики украинского руководства с его реальными шагами навстречу дипломатическому урегулированию конфликта, заявил финский политик Армандо Мема.

    «Вчерашний инцидент с беспилотником в Финляндии стал хорошим примером того, что слова [Владимира] Зеленского не подкрепляются конкретными действиями ради мира», – заявил Мема, передает РИА «Новости».

    Ранее в Финляндии нашли беспилотник с боеприпасом, его уничтожили. Местные правоохранители предполагают, что дрон мог принадлежать Украине.

    До этого Мема требовал от Киева прекращения атак беспилотников через территорию страны.

    12 апреля 2026, 20:14 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударами по Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру в двух населенных пунктах Херсонской области, проигнорировав установленный на Пасху праздника режим прекращения огня, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    Под огонь попали объекты в Старой Збурьевке и Железном Порту, указал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Руководитель региона добавил, что в результате инцидента строения получили различные повреждения. При этом никто из мирных жителей во время обстрела не пострадал.

    Ранее сообщалось, что ВСУ также нарушали пасхальное перемирие ударами по Курской и Белгородской областям.

    В прошлом году ВСУ также нарушали пасхальное перемирие атаками по городам в Херсонской области.

    13 апреля 2026, 00:58 • Новости дня
    Федерация водного поло Украины попросила отменить матч против российской команды

    Tекст: Антон Антонов

    Федерация водного поло Украины направила в Международную федерацию плавания запрос с просьбой отменить матч второго дивизиона Кубка мира против российской сборной, сообщил представитель украинской федерации Александр Дядюра.

    По словам Дядюры, просьба об отмене встречи объясняется «понятными причинами» и на данный момент вопрос находится на стадии обсуждения с организаторами турнира, передает ТАСС.

    «Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», – заявил он. Он также отметил, что, по предварительной информации, встреча, вероятно, не состоится, однако нужно дождаться официального ответа международной федерации. По его словам, после получения подтверждения можно будет с полной уверенностью говорить об отмене игры. «Предварительно они говорили, что матча не будет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сообщалось, что в командных видах спорта взрослые сборные России могут выступать нейтрально в водном поло. Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.

