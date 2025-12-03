Сийярто заявил о подготовке иска Венгрии против эмбарго ЕС на российский газ

Tекст: Ольга Иванова

Венгрия категорически не согласна с планами Евросоюза отказаться от закупок российского газа и нефти, передает РИА «Новости». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что страна уже ведет юридическую подготовку для подачи иска против этого решения в суд ЕС совместно со Словакией.

«Речь идет о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить... Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС», – заявил Сийярто журналистам в Брюсселе, отметив, что необходимые юридические шаги уже предпринимаются.

Министр также сообщил, что находится в постоянном контакте со словацким коллегой. По его словам, Венгрия и Словакия намерены координировать свои действия и совместно отстаивать свои интересы в суде Европейского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным якобы получил гарантии по продолжению поставок нефти и газа в Венгрию.