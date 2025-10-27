Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Путин подписал закон о штрафах за нарушения перед отопительным сезоном
В России ввели штрафы за неустранение нарушений перед отопительным сезоном
В России утверждены штрафы для коммунальных организаций и чиновников за несвоевременное устранение проблем при подготовке к отопительному сезону.
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду, передает ТАСС.
Согласно нововведениям, должностные лица муниципальных образований за такие нарушения получат предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. рублей.
Для юридических лиц, к которым относятся теплоснабжающие, теплосетевые организации и владельцы сетей, предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. рублей. Такие же штрафы будут применяться, если нарушения выявлены у граждан, управляющих компаний, жилищных кооперативов или товариществ собственников жилья: для граждан – предупреждение либо штраф 500 рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц – от 20 до 40 тыс. рублей.
Отдельной поправкой уточняется, что если муниципалитеты перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления, ответственность несут должностные лица исполнительной власти субъекта России, на которых возложены эти полномочия.
Депутат Госдумы Павел Завальный ранее отмечал, что износ тепловых сетей в стране достигает более 60%. Более трети тепловых сетей, что составляет 50 тыс. км, требуют замены. До 80% всех аварий в централизованном теплоснабжении приходится на так называемую последнюю милю, относящуюся к зоне ответственности местных властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость строгого исполнения всех мер по обеспечению регионов топливом в ходе зимнего сезона.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о штрафах для организаций за несвоевременное устранение нарушений при подготовке к отопительному сезону.
Бывшего заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта будут судить за получение взятки после обнаружения нарушений при проверке готовности объектов к отопительному сезону.