Мишустин: Кабмин внес в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенниками

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, отметил, что современные цифровые технологии, помимо пользы, могут создавать новые угрозы, которыми пользуются мошенники. Он подчеркнул важность принятия дополнительных мер для защиты граждан, передает ТАСС.

«На рассмотрение Госдумы внесен второй пакет поправок в законодательство. В нем предусмотрено право оператора связи применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков», – заявил Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что предложенные поправки будут приняты в кратчайшие сроки и позволят повысить безопасность россиян, а также защитить их от современных преступных схем.

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную компенсацию клиентам при потере средств из-за недостаточных мер киберзащиты со стороны банков.

Правительство России в конце прошлого года направило в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть эту инициативу в приоритетном порядке в начале весенней сессии.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать специализированную базу биометрических данных злоумышленников.