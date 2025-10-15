  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 21:35 • Новости дня

    Путин поручил правительству обеспечить регионы топливом в зимний период

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость строгого исполнения всех мер по обеспечению регионов топливом в ходе зимнего сезона.

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период, передает ТАСС. На совещании с членами правительства Путин заявил: «Благодушие здесь точно неуместно». Он подчеркнул, что все принятые меры должны быть реализованы без промедления.

    Глава государства также добавил: «Надо все, о чем мы говорили, жестко приводить в жизнь», обращаясь к министру энергетики Сергею Цивилеву, который представил доклад о подготовке к зимнему сезону.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.


    15 октября 2025, 01:48 • Новости дня
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милеем поделился с журналистами надеждой на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я хотел бы, чтобы он это сделал, ну, я имею в виду, у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну», – сказал Трамп в ходе видеотрансляции.

    Он отметил, что в пятницу к нему приедет глава киевского режима Владимир Зеленский и будет спрашивать про ракеты Tomohawk, которых у США много. Трамп снова указал на «неадекватных демократов», которые злы и кровожадны и легко бы забросали Зеленского ракетами, но Трамп не такой, он сторонник мира.

    «Так что все может провалиться. Любой план. Никогда не знаешь. Вот почему я говорю, что Путин должен что-то сделать с этой войной, пока все не обернулось для него очень плохо. А ведь может. Этот план может провалиться», – добавил президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп посетовал в сентябре на то, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным не помогли в урегулировании украинского конфликта.

    В октябре Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова пожаловался на разочарование в российском коллеге.

    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле назвал большой победой прошедшие в Сирии выборы и заявил о готовности проводить регулярные консультации с сирийской стороной.

    Путин поздравил аш-Шараа с недавними парламентскими выборами, которые состоялись 5 октября, передает РИА «Новости».

    По мнению российского лидера, это «большой успех», который способствует сплочению сирийского общества, несмотря на непростые времена в стране.

    Российский лидер отметил, что выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами в Сирии. Также он заявил, что Россия готова выполнять достигнутые договоренности и проводить регулярные контакты и консультации по линии министерств иностранных дел.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    15 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых дорожных объектов, приуроченной ко Дню работников дорожного хозяйства, который отмечается в это воскресенье.

    Одним из ключевых событий стало открытие второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый мост длиной 1,8 км, а с подходами – 45,5 км, призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитный поток за пределы крупнейшего города ХМАО с населением 429 тыс. жителей, передает ТАСС.

    Мостовой переход станет важной частью транспортных коридоров Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск и Тюмень – Сургут – Салехард, перераспределяя основную транспортную нагрузку. В Татарстане завершили обход села Сокуры: на участке трассы Р-239 Казань – Оренбург построено 11,2 км новых дорог и реконструировано 12,8 км действующей трассы, расширенной до четырех полос. Этот участок разгрузит востребованное направление между Казанью, трассой М-12 «Восток» и международным аэропортом, завершение работ запланировано на 2026 год.

    В Карелии завершен капитальный ремонт 15,1 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок, что повысит связь Петрозаводска с Ленинградской и Вологодской областями. До ремонта часть дороги была грунтовой, что затрудняло движение. Обновленная трасса проходит по побережью Онежского озера, соединяет регионы и обеспечивает транспортную доступность ряда промышленных и туристических объектов, включая предприятия по добыче камня и местные достопримечательности.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    15 октября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин и аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и сирийским главой Ахмедом аш-Шараа перешли в расширенный формат.

    До этого лидеры провели переговоров в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, которые продлились около полутора часов. Переговоры начались в 14.15 по московскому времени. Нынешняя встреча проходит в формате рабочего завтрака, передает ТАСС.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Сирийский глава признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    15 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Сирийский президент признал важную роль России в достижениях страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирия опирается на многие достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России, заявил временный глава республики Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Аш-Шараа отметил, что Россия оказывала помощь Сирии в различных сферах и между странами выстроены серьезные мосты сотрудничества, включая материальное взаимодействие, передает ТАСС.

    В ходе переговоров Путин выразил благодарность сирийской стороне за прием российской делегации, которую возглавлял вице-премьер Александр Новак. Президент России подчеркнул, что было обозначено много интересных и полезных проектов, и Москва готова содействовать их реализации.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    Российский лидер назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    15 октября 2025, 17:10 • Новости дня
    Переговоры Путина и аш-Шараа в Кремле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии временного периода Ахмеда аш-Шараа завершились в Москве.

    Встреча состоялась в Кремле и продолжалась два с половиной часа, передает ТАСС. Это первый очный контакт между лидерами двух стран с момента смены власти в Сирии.

    Ранее Путин на встрече с аш-Шараа заявил об особых отношениях России и Сирии. Он назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии, а также рассказал о 4 тыс. сирийских студентах, обучающихся в вузах России.

    Аш-Шараа признал важную роль России в достижениях страны.

    15 октября 2025, 09:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с сирийским лидером аш-Шараа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду в Москве встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин сегодня, 15 октября, проведет переговоры с сирийским лидером переходного периода Ахмедом аш-Шараа, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    В сообщении Кремля уточняется, что аш-Шараа будет находиться в России с рабочим визитом.

    Основными темами встречи станут текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских отношений. Планируется обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также лидеры двух стран рассмотрят последние события на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября.

    Ахмед аш-Шараа заявил о выстраивании Дамаском отношений с Москвой и Пекином, которые основаны на стратегических интересах.



    15 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин выразил надежду на вклад сирийских студентов в будущее страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа выразил надежду, что сирийские студенты, проходящие обучение в российских вузах, внесут значительный вклад в развитие своей страны.

    Путин подчеркнул, что сейчас свыше четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в российских высших учебных заведениях, передает ТАСС.

    «Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», – отметил он.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии. Аш-Шараа сообщил о намерении перезапустить отношения Москвы и Дамаска.

    15 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с передавшими ему иконы бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, передавшими ему иконы со следами от пуль, передает ТАСС. Дмитрий Песков уточнил, что встреча состоится, когда позволит рабочий график президента.

    «Путин сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», – сказал Песков.

    Президенту на день рождения подарили две уникальные иконы, которые защитили российских солдат от пуль. Путин заявлял, что обязательно встретится с этими воинами.

    Ранее президент России Владимир Путин получил от бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копию боевого знамени.

    15 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил об особых отношениях России и Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    На протяжении многих десятилетий Москва выстраивала особые отношения с Дамаском, всегда учитывая прежде всего интересы сирийского народа, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским главой Ахмедом аш-Шараа.

    Российской лидер подчеркнул, что у России никогда не было отношений с Сирией, связанных с политической конъюнктурой или особыми интересами, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа», – сказал Путин. Он также отметил, что между странами за многие десятилетия сложились особые отношения.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    15 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал церемонию открытия дорог на совещании с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе совещания президента Владимира Путина с правительством планируется провести церемонию открытия новых дорог в различных регионах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет во второй половине дня, в среду – канун Дня работников дорожного хозяйства, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    О дорожном строительстве доложит зампред правительства Марат Хуснуллин.

    В ходе заседания по видеоконференции пройдет открытие новых дорог в разных регионах.

    На одном из предыдущих совещаний правительства с президентом в сентябре обсуждалось развитие инфраструктуры страны до 2036 года.

    15 октября 2025, 14:06 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете интересов России в действиях Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во всех своих действиях руководствуется исключительно интересами страны и ее народа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

    Это заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать очередные критические высказывания президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», – подчеркнул Песков.

    Он также отметил, что специальная военная операция проводится для защиты интересов России и обеспечения настоящего и будущего россиян. По словам Пескова, «все, что [президент России Владимир Путин] делает, – это для обеспечивания настоящего и обеспечения будущего наших людей. Именно для этого и проводится специальная военная операция».

    Ранее Песков заявил, что Россия рассматривает мирное решение по Украине, но продолжает спецоперацию за неимением альтернатив.

    15 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин выразил надежду на стабильное обеспечение топливом зимой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.

    «Все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет», – сказал Путин, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева, передает ТАСС.

    На совещании Цивилев представил информацию о подготовке регионов к зимнему периоду и обеспечению их необходимыми запасами топлива.

    Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

