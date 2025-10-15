Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Путин поручил правительству обеспечить регионы топливом в зимний период
Президент России Владимир Путин на совещании подчеркнул необходимость строгого исполнения всех мер по обеспечению регионов топливом в ходе зимнего сезона.
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период, передает ТАСС. На совещании с членами правительства Путин заявил: «Благодушие здесь точно неуместно». Он подчеркнул, что все принятые меры должны быть реализованы без промедления.
Глава государства также добавил: «Надо все, о чем мы говорили, жестко приводить в жизнь», обращаясь к министру энергетики Сергею Цивилеву, который представил доклад о подготовке к зимнему сезону.
Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.