Бывший замглавы Сибирского управления Ростехнадзора предстал перед судом
Бывшего заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта будут судить в Кузбассе за получение взятки размером 120 тыс. рублей за содействие заключению контрактов, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
Бывший заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт предстанет перед судом за взяточничество, передает РИА «Новости». В пресс-службах регионального СУСК и прокуратуры сообщили, что Бродта обвиняют в получении взятки за содействие в заключении договоров по устранению нарушений на котельных в Бийском районе Алтайского края.
Следствие установило, что в декабре 2024 года на проспекте Весеннем в Кемерово Бродт получил 120 тыс. рублей от руководителя центра промышленной безопасности, чтобы обеспечить заключение контрактов на сумму 1,85 млн рублей между муниципальным управлением и организацией взяткодателя, а также способствовать своевременной оплате работ. Нарушения ранее были обнаружены при проверке готовности объектов к отопительному сезону.
В СУСК по региону уточнили, что преступление раскрыли и пресекли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по области. На имущество обвиняемого общей стоимостью 2,85 млн рублей наложен арест для исполнения возможного приговора суда.
В прокуратуре отметили, что Бродт полностью признал вину и раскаялся. За подобное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рудничный районный суд Кемерово.
